HabitKit app: kleine maar handige gewoonte tracker

Kleine applicaties die het leven iets leuker en makkelijker maken, HabitKit zou zomaar eens zo’n applicatie kunnen zijn voor jouw Android telefoon.

HabitKit gewoonte tracker

Door regelmatig je gewoontes bij te houden blijf je gemotiveerd en werken aan je persoonlijke doelen. Of het nu gaat om het stoppen met een slechte gewoonte of het aanleren van een nieuwe via de HabitKit app houd je het eenvoudig bij.

Via een duidelijke kalender weergave zie je in een oogopslag welke dagen je gemist hebt en hoe lang je het op dit moment volhoudt. Met een weergave in blokjes heb je een fraai overzicht van al je gewoontes. Per gewoonte kan je aangeven of je deze één of meerdere malen per dag moet behalen. Ook kan je herinneringen krijgen voor gewoontes.

De app heeft ook een betaalde kant, voor 1,19 euro maandelijks krijg je toegang tot grafieken en statistieken, maar ook widgets voor op je startscherm en de mogelijkheid om data uit te wisselen tussen je oude en nieuwe telefoon. Ook kan je dan een ongelimiteerd aantal gewoontes bijhouden.