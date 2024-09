Whatsuper app brengt je op de hoogte van supermarktaanbiedingen

Kijk je rond bij de verschillende supermarkten, dan vliegen de aanbiedingen je rond de oren. De app Whatsuper brengt overzicht in de aanbiedingen van de supermarkt. Waar haal jij deze week je goedkoopste halfje volkoren?

Whatsuper

Wil je vrij eenvoudig geld besparen op je (wekelijkse) boodschappen? Dan kan de app Whatsuper goed van pas komen. Met deze applicatie filter je snel de aanbiedingen van supermarkten die voor jou interessant zijn. De ontwikkelaars beloven dat je alle aanbiedingen van de bekende supermarkten kunt raadplegen via de app.

Om dat gelijk even onderuit te tackelen; van verschillende ketens zien we niet de aanbiedingen. Zo worden de aanbiedingen van bijvoorbeeld Dirk, Hoogvliet en Dekamarkt niet in de app getoond. Ondanks dat kun je wel handig filteren op bijvoorbeeld producten of categorieën, zodat je hier direct een overzicht krijgt van de acties.

Je kunt via de zoekfunctie direct gebruiken voor het zoeken naar producten. Je ziet vervolgens de aanbiedingen, samen met de supermarkt waar de actie geldig is, wat de actie is en je kunt deze aantikken. Vervolgens kun je rechtsboven in beeld ervoor kiezen om de aanbieding toe te voegen aan je winkelmandje, zodat de aanbiedingen per supermarkt gecombineerd worden in een lijstje.

Wil je Whatsuper zelf proberen, dan kun je de app downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.