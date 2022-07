PLUS supermarkt komt met handige update: maak verschillende lijsten

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de supermarkt-app van de PLUS. Met de nieuwe versie kun je verschillende lijstjes maken.

Lijstjes in PLUS app

De applicatie van de PLUS heeft een handige update gekregen in de Google Play Store. Met de nieuwe functie kun je voortaan verschillende lijstjes maken. Dit is wat anders dan de bekende boodschappenlijst die je ook al kunt maken in de app. Met het maken van lijstjes kun je bijvoorbeeld speciale lijsten maken voor de BBQ die gepland staat, voor een verjaardag, een familieweekend of om voor welke andere reden dan ook.

Een product toevoegen aan een lijst kan gemakkelijk als je een product zelf erbij pakt. Je tikt dan op het hartje, waarna je een lijst kiest die je hebt aangemaakt. Via je account in de app kun je de lijsten bekijken. De update staat klaar in de Google Play Store.