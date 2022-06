Albert Heijn app laat je vanaf nu keuze maken voor digitale kassabonnen

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de Albert Heijn app. De applicatie krijgt de mogelijkheid om aan te geven dat je voortaan een digitale kassabon wilt.

Digitale kassabon in AH app

De applicatie van de Albert Heijn krijgt een update aangeboden via de Google Play Store. Met de nieuwste versie wordt het mogelijk om aan te geven of je de kassabon van je boodschappen digitaal wilt. Je krijgt dan geen papieren bon, maar de bon van je aankopen wordt digitaal bewaard in de app, welke gekoppeld is aan je Bonuskaart en dus aan je Albert Heijn account waarmee je inlogt.

Sinds een tijdje worden de digitale kassabonnen al verzameld in de app. Nieuw is dat je kunt aangeven in de voorkeuren dat je überhaupt liever digitale kassabonnen wilt. Zo krijg je geen papieren kassabon bij de kassa. We zagen deze functie eerder al bij de app van supermarkt Jumbo.

Hier vind je de kassabonnen;

Ga in de AH-app naar je profiel, rechtsboven in het scherm

Zorg dat je ingelogd bent

Tik op ‘Kassabonnen’, daar vind je de kassabonnen.

Wil je instellen dat je voortaan een digitale kassabon krijgt, volg dan onderstaande stappen;