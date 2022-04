Supermarkt PLUS laat je digitaal koopzegels sparen

Na Albert Heijn maakt nu ook PLUS het mogelijk om af te stappen van de papieren zegels. Je kunt digitaal PLUSpunten sparen.

PLUSpunten sparen via app

In de nieuwste versie van de PLUS app kun je digitaal je koopzegels sparen. Een nieuwe app-update maakt dit mogelijk. Hiermee volgt de groengekleurde supermarkt de Albert Heijn.

Albert Heijn kwam in juni 2020 met de mogelijk om digitaal zegels te sparen. Nu kan het dus ook bij PLUS. De supermarkt laat aan DroidApp weten dat de functie gefaseerd uitgerold per supermarkt. Nog niet alle vestigingen van de supermarkt bieden de mogelijkheid aan.

Wanneer jouw supermarktvestiging de digitale koopzegels aanbiedt, kan het zijn dat dit niet direct zichtbaar is in de app. Het helpt dan om de app te verwijderen en opnieuw te installeren. Je kunt nog altijd papieren zegels sparen. Daarbij blijven de voorwaarden hetzelfde en krijg je met 200 PLUSpunten, 6 euro uitbetaald.