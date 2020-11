Lidl introduceert slimme producten: lampen en meer

Supermarktketen Lidl heeft zo voor de feestdagen een aantal nieuwe slimme producten aangekondigd. Het gaat om slimme lampen en verschillende handige accessoires. We zetten de details hiervan op een rijtje.

Slimme producten van Lidl

Lidl is weliswaar bekend van de boodschappen, de supermarkt komt nu ook met slimme producten. Deze producten worden uitgebracht onder de naam Lidl Smart Home. Volgens de van oorsprong Duitse supermarkt kenmerken de producten zich door een eenvoudige installatie en gebruiksvriendelijke bediening.

De Lidl Smart Home productlijn bestaat uit meerdere soorten lampen. Dit gaat ook om inbouwspots en LED-kerstverlichting. Daarnaast heeft Lidl ook een deur- en raamsensor, bewegingssensor, een USB-tafelcontactdoos en verschillende andere producten.

Voor de bediening maakt Lidl Smart Home gebruik van het platform ZigBee 3.0. Met dit platform kun je de producten ook bedienen via Google Assistent en dus ook de Google Home app. Je kunt aan de slag met de Lidl Home app. Ook is er een afstandsbediening en je kunt aan de slag met spraakopdrachten.

Lidl Smart Home is vanaf 27 november verkrijgbaar. Dit is zowel online als via de webshop.