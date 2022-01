Albert Heijn komt met ‘Overblijvers’ app: voor een paar euro voedselverspilling tegengaan

Supermarkt Albert Heijn heeft een nieuwe applicatie uitgebracht in de Google Play Store. De app heet AH Overblijvers en is een alternatief voor Too Good To Go. Het doel is hetzelfde; voedselverspilling tegengaan door tegen gereduceerd tarief een tasje te kopen met producten die tegen de houdbaarheidsdatum staan.

Albert Heijn – Overblijvers

Dankzij een tip van een DroidApp-lezer zijn we gestuit op de app Overblijvers, een applicatie van supermarktketen Albert Heijn. De applicatie is gelanceerd als test, waarbij klanten de supermarkt kunnen helpen tegen voedselverspilling. Net als bij Too Good To Go kun je aan het eind van de dag een tas vol producten ophalen met producten die bijna de houdbaarheidsdatum naderen. Producten die anders weggegooid zouden worden, kunnen op deze manier nog op een goede bestemming terechtkomen. Je kunt zo’n Overblijver kopen voor een paar euro.

Er zijn verschillende Overblijvers die aangeboden kunnen worden, afhankelijk van wat er over is in de supermarkt. Denk aan een verrassingsbox, een vegetarisch pakket, brood of producten die uit het assortiment gaan. Je ziet niet wat er precies in je pakket zit. De werking van de Overblijvers app is eenvoudig. Je logt in met je Albert Heijn-account waarna je de vestiging van je keuze selecteert en je ziet of er Overblijvers zijn. Zo ja, dan kun je deze reserveren en zie je een tijdslot waarin het opgehaald kan worden.

Albert Heijn laat weten dat het op dit moment gaat om een test, waarbij er momenteel keuze is uit 10 winkels verspreid over Nederland. Het is nu niet bekend wanneer dit aantal verder uitgebreid wordt, of tot wanneer de test duurt. De app kan gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button.