Albert Heijn app uitgebreid met Leefstijlcheck

Albert Heijn rolt een nieuwe app-update uit voor haar app. In de Albert Heijn app vind je vanaf nu de AH Leefstijlcheck. Je krijgt hiermee adviezen om gezonder te leven en je krijgt inzicht in je gezondheid.

AH Leefstijlcheck

In de Albert Heijn app vind je vanaf nu de AH Leefstijlcheck. Een tool die je inzicht geeft in je levensstijl, waarbij de functie als doel heeft om je gezonder te laten leven, met hulp van twaalf leefstijlexperts. Deze verzamelen niet alleen tips, maar ook inspiratie voor gezonde recepten en producten. Met de leefstijlscore die je terug kunt vinden in de app, krijg je te zien waar je aan kunt verbeteren. Je ziet bijvoorbeeld de score voor voeding, bewegen, slapen en ontspannen.

De functie is vanaf nu beschikbaar in de Albert Heijn app, die voorheen bekend was als Appie. Om de optie te gebruiken dienen klanten wel akkoord te gaan met het verwerken van de gegevens.