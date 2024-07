Albert Heijn komt met ‘Zomerkrassen’ in app voor gratis boodschappen

Supermarktketen Albert Heijn heeft een nieuwe actie aangekondigd, waarbij klanten kunnen sparen voor gratis boodschappen. De actie ‘Zomerkrassen’ start deze week en loopt tot en met half augustus.

Zomerkrassen in AH app

De Albert Heijn app is voorbereid op een nieuwe actie bij de Appie. Van 29 juli tot en met 18 augustus 2024 kun je ‘Zomerkrassen’. Met deze actie ontvang je bij iedere 15 euro aan boodschappen, een kraskaart. Deze komt automatisch in de app beschikbaar, al dien je natuurlijk wel je Bonuskaart te scannen bij het doen van boodschappen.

De werking is simpel. Bij iedere 15 euro aan boodschappen, krijg je een kraskaart in de AH-app. Via de app van Albert Heijn krijg je op de startpagina inzicht in al je spaarkaarten, via ‘Mijn Albert Heijn’. Vervolgens kun je starten met krassen, waarna je direct te zien krijgt welke gratis producten je hebt gescoord. Deze kun je verzilveren in de winkel, via de AH app en online bij het doen van boodschappen.