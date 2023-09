Albert Heijn stuurt je de Bonusfolder via WhatsApp

WhatsApp is een heel handig middel in het dagelijks leven. Dat ziet ook Albert Heijn. De supermarktketen geeft je nu de mogelijkheid om iedere week op vrijdag de Bonusfolder met de aanbiedingen te ontvangen.

Bonusfolder via WhatsApp

Kun je doorgaans niet wachten totdat de reclamefolders op je deurmat vallen? Dan is de nieuwe optie die Albert Heijn aanbiedt misschien wel een hele nuttige functie voor je. De supermarktketen stuurt je vanaf nu de reclamefolder, ofwel de Bonusfolder, toe via WhatsApp. Nu al kun je de reclamefolder van Albert Heijn terugvinden in de AH app en natuurlijk online. Daarnaast is hij in verschillende folder-apps, zoals AlleFolders.

Nieuw is nu de mogelijkheid dat je de folder in WhatsApp krijgt. Albert Heijn stuurt degenen die dat willen de folder toe op vrijdag, waarbij je uiteraard de folder krijgt van de aankomende week. De aanbiedingen gaan in op maandag en lopen tot en met zondag.

Johan van der Zanden, directeur Marketing en Communicatie bij Albert Heijn geeft de volgende reactie;

“We zijn blij dat het voor onze klanten nog makkelijker wordt om altijd op de hoogte te zijn van al onze aanbiedingen … Klanten zoeken steeds vaker digitaal naar onze Bonusaanbiedingen. Op deze manier krijg je elke vrijdag een appje en kun je gelijk zien welke Bonusaanbiedingen je niet wil missen.”

Je aanmelden is heel gemakkelijk. Je hoeft alleen maar op deze link te klikken, waarna je in WhatsApp de rest kunt regelen. Je kunt je eenmaal aangemeld ook weer gemakkelijk afmelden. Je kunt ook bovenstaande QR-code code scannen.