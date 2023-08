Albert Heijn app laat je Zomerkrassen voor gratis producten

In de Albert Heijn app vind je vanaf nu een nieuwe optie terug; Zomerkrassen. Met de kraskaarten kun je sparen voor gratis boodschappen. Dat is makkelijk sparen!

Zomerkrassen in Albert Heijn app

In de Albert Heijn app kun je nu sparen voor gratis boodschappen en producten. Deze week is de supermarktketen begonnen met een nieuwe spaaractie die ‘Zomerkrassen’ wordt genoemd. Wanneer je gebruik maakt van je bonuskaart bij het doen van boodschappen, krijg je een digitale kraskaart in de app, welke je kunt krassen en direct ziet welk product je gratis krijgt. Deze kun je vervolgens toevoegen aan je online bestelling of ophalen in de winkel.

Bij elke 15 euro aan boodschappen krijg je een digitale kraskaart. Je krijgt na het openkrassen altijd een gratis product. Deze kun je ophalen in de winkel, of bestellen bij je volgende online bestelling. Je vindt Zomerkrassen direct in de Albert Heijn app, bovenin beeld. Daar zie je ook welke producten je hebt gespaard, en welke items je al verzilverd hebt.

Zomerkrassen is beschikbaar in de nieuwste versie van de Albert Heijn app. Deze kun je downloaden uit de Google Play Store.