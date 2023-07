Albert Heijn app geüpdatet naar versie 8.46 met fijne verbeteringen

In de Google Play Store staat een update klaar voor de Albert Heijn app. De nieuwste versie van de toepassing brengt een tweetal kleine, maar fijne verbeteringen naar de applicatie.

Albert Heijn app met update

Een nieuwe update voor de app van Albert Heijn staat klaar in de Google Play Store. Met de nieuwste versie kunnen gebruikers profiteren van verschillende verbeteringen. Zo meldt de changelog dat er onder andere een functie is toegevoegd waar veel gebruikers om hebben gevraagd. Daarover zo meteen meer. Albert Heijn heeft de zoekfunctie in ‘Mijn lijst’ verbeterd. In het onderdeel ‘Mijn lijst’ vind je de boodschappenlijst van jezelf terug.

De meest interessante verbetering die de supermarkt heeft toegevoegd aan de applicatie, is de zoomfunctie. Vanaf nu kun je foto’s bij producten openen en daarop inzoomen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld details van een product beter bekijken. De functie was veelgevraagd en werkt eenvoudig; je opent een product, waarna je eenmaal op de foto tikt. Vervolgens kun je met twee vingers in- en uitzoomen.

De update kun je vanaf nu downloaden uit de Google Play Store.