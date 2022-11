Albert Heijn app geeft vanaf nu aan waar je een product vindt

Loop je weleens je rot te zoeken naar een bepaald product in de supermarkt? De nieuwste versie van de Albert Heijn app laat je handig en snel het product vinden in de winkel.

AH app: hier ligt je product

We zijn gestuit op een nieuwe functie in de app van Albert Heijn. De nieuwe versie van de applicatie geeft je de mogelijkheid om met behulp van de app de locatie te vinden, van waar het product ligt in de winkel. Dankzij deze functie hoef je niet meer eindeloos te hoeven zoeken naar een product, of een medewerker op te sporen die je kan vertellen waar het ligt.

De functie is stilletjes toegevoegd aan de Albert Heijn app. De functie voor het vinden van een product in de winkel, is te vinden bij een artikel dat je bekijkt in de app. Een blauwgekleurde balk geeft je de optie ’toon op winkelkaart’. Vervolgens wordt de zelf ingestelde winkel geladen, en kun je op de kaart zien waar je het kunt vinden. De app vraagt je de camera in te schakelen, zodat je middels augmented reality geholpen kan worden door de winkel.

Je kunt de handige toevoeging vanaf nu gebruiken in de Albert Heijn app.