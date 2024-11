De vergeten smartphone: Alcatel Idol X

Alcatel is niet bepaald een fabrikant waarover dagelijks veel nieuws rondgaat. Vandaag bespreken we de Alcatel Idol X. Deze telefoon is bijna 12 jaar geleden uitgebracht.

Alcatel Idol X

Deze zondag bespreken we de Alcatel Idol X in onze rubriek ‘De vergeten smartphone’. Het merk was jaren geleden een fabrikant die een groot aantal toestellen uitbracht. Zowel smartphones als ‘normale telefoons’. Menig editie van het Mobile World Congress jaren geleden was er een enorme lading aan toestellen van de fabrikant.

In 2013 was daar de aankondiging van de Alcatel Idol X. Deze smartphone werd ook wel Alcatel One Touch Idol X genoemd. Destijds was het de dunste en lichtste Android-smartphone die er te vinden was. Daarbij was het toestel ook nog één van de goedkoopste smartphones met een 5,0 inch Full-HD scherm.

Voor die tijd had de telefoon een flink scherm. De Alcatel Idol X was verder uitgerust met een MediaTek MT6589 quad-core processor, die het niet altijd even lekker kon trekken bij zware taken, zo bleek in de praktijk. De smartphone van Alcatel bood 2GB RAM en een opslagruimte van 8GB of 16GB. Verder was er een 2000 mAh batterij aanwezig.

Foto’s maakte je met de 13,1 megapixel camera en de 2,1 megapixel front-camera. Alcatel bood de smartphone aan met Android 4.2.1 Jelly Bean. Bluetooth, een FM-radio en WiFi waren aanwezig. In de jaren na de Idol X verschenen verschillende opvolgers. De Alcatel Idol X kwam op de markt voor een bedrag van rond de 300 euro.



Alcatel Idol X samengevat in 3 punten