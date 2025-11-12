Close Menu
    woensdag 18 februari
    KPN en Youfone zetten punt achter voicemail-app

    Stefan HageBy 1 reactie1 Min Read

    Vanaf 1 januari is het over en uit met de voicemail-app van KPN en Youfone. Beide providers stoppen met de ondersteuning van deze applicatie. Het gaat specifiek om de Android-app, aangezien Apple een vergelijkbare functie standaard aanbiedt in iOS.

    Einde verhaal voor voicemail-app

    De Voicemail-app die door KPN en Youfone aangeboden wordt voor Android, houdt op te bestaan. KPN laat weten dat de applicatie tot en met 31 december gebruikt kan worden, maar dat deze daarna niet meer werkt. Ook eerder binnengekomen berichten zijn dan niet meer te beluisteren. Wel kun je deze opslaan, mocht je deze later nog een keer willen luisteren. Je kunt deze vanuit de voicemail-app delen met jezelf, zo schrijft Tweakers. De applicatie werd in 2017 uitgebracht door KPN.

    KPN voicemail app

    Er komt geen vervanger voor de voicemail-app van de provider. Wanneer je een voicemailbericht wilt beluisteren, dien je te bellen met Voicemail via het telefoonnummer 1233.

