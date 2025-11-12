Pixel Feature Drop november 2025 uitgebracht: samenvatting notificaties, Maps-uitbreiding en meer

Google heeft een nieuwe update aangekondigd voor Pixel-devices. Met de Pixel Feature Drop van november 2025 worden verschillende nieuwe functies toegevoegd. Gebruikers krijgen bijvoorbeeld de energiebesparende modus voor Google Maps en samenvattingen van meldingen. Maar er is nog meer nieuw.

Pixel Feature Drop november 2025

Ieder kwartaal brengt Google een grotere update uit voor de Pixel-modellen. Hierbij worden nieuwe functies toegevoegd en een reeks nieuwe functies. De vorige update stamt uit september. De november-update, welke gebaseerd is op Android 16 QPR1 wordt in de komende dagen uitgebracht voor de Pixel-toestellen, al verschilt het wel per model of je alle functies krijgt. Nieuw is bijvoorbeeld de Scam Detection, die werkt met alle chat-apps. In het geval van een verdacht bericht zie je een rood schild met een waarschuwing. Echter lijkt dit vooralsnog alleen voor de Verenigde Staten er te zijn.

Notificaties

De grote verandering vinden we terug in de samenvatting van notificaties. De Pixel 9 en nieuwer (behalve de Pixel 9a) krijgen deze nieuwe functie. Lange meldingen van berichten-apps zoals WhatsApp, maar ook Google Berichten worden samengevat. Deze worden gemaakt door Gemini Nano op het apparaat, en worden aangegeven met een AI-icoontje. Ook worden deze notificatie met een cursief lettertype geschreven. Een komende update voor december brengt nog meer verbeteringen. Meldingen met lage prioriteit worden gegroepeerd en onderaan getoond. Deze kun je vervolgens uitklappen in verschillende categorieën.

In verschillende landen brengt Google gespreksnotities. Middels Gemini Nano kunnen gesprekken opgenomen worden, en voorzien worden van transcriptie. Vervolgens kan Google deze aantekeningen weer samenvatten. Overigens is dit alleen voor de Pixel 9-modellen (niet de Pixel 9a) in de landen Australië, Canada, India, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Google Maps

Voor de Pixel 10-modellen is er een nieuwe energiebesparende modus voor Google Maps. Tijdens het rijden kun je op de aan/uit-knop drukken voor een vereenvoudigde weergave. Hierin wordt alleen de belangrijkste informatie getoond, met bijvoorbeeld de kaart en volgende afslagen. Dit moet volgens Google zorgen voor een verlenging van de batterijduur van vier uur.

Themapakketten

Themapakketten is eveneens een nieuwe functie voor de Pixel 6 en nieuwer. Met een themapakket kunnen in één keer de achtergrond, kleuren, app-pictogrammen, klokken, geluiden, Gboard en meer aangepakt worden. Hiervoor ga je naar Achtergrond & stijl. Bij Google Foto’s wordt gepersonaliseerde bewerking toegevoegd, waarbij gezichtsgroepen gebruikt worden. Middels ‘Help me bewerken’ kun je afbeeldingen corrigeren en remixen met andere foto’s.

Tevens is er gewekt aan een optie die berichten van zogenaamde Pixel VIP’s voorrang geeft. Meldingen die van hen binnenkomen via Google Berichten of WhatsApp worden aangeduid met een gele kleur.Verder krijgen Pixel 10-modellen tijdigere suggesties middels Magic Cue. Google Berichten krijgt een reis-functie voor foto’s die met Gemini Nano Banana gemaakt worden, al is ook dit alleen beperkt voor Australië, Canada, India, Ierland, Nieuw Zeeland, de VS en het VK.

Meer nieuws

Er zijn nog meer nieuwe functies,. Zo kun je de Journal-app gebruiken op de Pixel 8- en 9-serie, is er het apparaatstatus-onderdeel voor de Pixel 6 en nieuwer, en ondersteuning voor de vergrootglas-app op de Pixel Fold. Verder kun je de Mijn Pixel-app gebruiken in Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Italië en Spanje.

De update zal in de komende tijd uitgerold worden, maar het kan even duren totdat iedereen de nieuwe update terugziet. In onderstaande tabel zie je voor welke toestellen, welke update uitgebracht zal worden.

