Close Menu
    dinsdag 4 november
    Trending
    Google Pixel 9 Pro header
    Nieuws

    Google rolt belangrijke, extra oktober-update uit voor Pixel-toestellen

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Als je in het bezit bent van een Pixel-telefoon, dan kan het zomaar zijn dat je een nieuwe update aangeboden krijgt. Google is vannacht begonnen met het uitrollen van een extra, belangrijke oktober-update die vanaf nu gedownload kan worden.

    Extra oktober-update voor Pixel

    Een circa 30MB grote update staat klaar voor de toestellen uit de Google Pixel-serie. Een officiële changelog met de veranderingen lijkt uit te blijven. Ook zijn er geen nieuwe functies te vinden voor gebruikers, dus ook niet de nieuwe Pixel-features die onlangs opdoken, zoals themapakketten. Het gaat om de nodige verbeteringen op de achtergrond. In de tekst van de update staat dat de update kritieke oplost en de prestaties en stabiliteit van het apparaat verbeterd.

    Pixel extra oktober update

    Vermoedelijk waren de bugs dermate hardnekkig, dat het bedrijf niet wilde wachten tot de november-patch. Om die reden kun je op je Pixel-smartphone de update vanaf nu downloaden. In de meeste gevallen downloadt de Pixel de update zelf, en krijg je een melding dat deze update klaarstaat. Vervolgens kan je ervoor kiezen hem de komende nacht automatisch te installeren, of om het toestel handmatig vast op te starten.

    Nu deze extra oktober-update beschikbaar is gesteld, kan het zijn dat de november-update wat langer op zich laat wachten. Informatie vanuit Google ontbreekt hierover.

    Google Pixel 10 Pro productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 949,00 euro
    Alle informatie
    Google Pixel 10 productafbeelding
    Google Pixel 10
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 819,00 euro
    Alle informatie
    Google Pixel 10 Pro XL productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro XL
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 1099,00 euro
    Alle informatie

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Pixel Feature Drop september 2025: volop nieuwe functies en Material 3 Expressive
    Pixel Feature Drop september 2025: volop nieuwe functies en Material 3 Expressive04/09/2025
    Android beveiligingsupdate juli 2024: 29 patches en extra Pixel-fixes
    Android beveiligingsupdate juli 2024: 29 patches en extra Pixel-fixes03/07/2024
    Google belooft langere updates voor Pixel 6-, Pixel 7-serie en Pixel Fold
    Google belooft langere updates voor Pixel 6-, Pixel 7-serie en Pixel Fold06/12/2024
    Android 14 QPR3 verschenen met verbeteringen
    Android 14 QPR3 verschenen met verbeteringen13/06/2024

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp