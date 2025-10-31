Google rolt belangrijke, extra oktober-update uit voor Pixel-toestellen

Als je in het bezit bent van een Pixel-telefoon, dan kan het zomaar zijn dat je een nieuwe update aangeboden krijgt. Google is vannacht begonnen met het uitrollen van een extra, belangrijke oktober-update die vanaf nu gedownload kan worden.

Extra oktober-update voor Pixel

Een circa 30MB grote update staat klaar voor de toestellen uit de Google Pixel-serie. Een officiële changelog met de veranderingen lijkt uit te blijven. Ook zijn er geen nieuwe functies te vinden voor gebruikers, dus ook niet de nieuwe Pixel-features die onlangs opdoken, zoals themapakketten. Het gaat om de nodige verbeteringen op de achtergrond. In de tekst van de update staat dat de update kritieke oplost en de prestaties en stabiliteit van het apparaat verbeterd.

Vermoedelijk waren de bugs dermate hardnekkig, dat het bedrijf niet wilde wachten tot de november-patch. Om die reden kun je op je Pixel-smartphone de update vanaf nu downloaden. In de meeste gevallen downloadt de Pixel de update zelf, en krijg je een melding dat deze update klaarstaat. Vervolgens kan je ervoor kiezen hem de komende nacht automatisch te installeren, of om het toestel handmatig vast op te starten.

Nu deze extra oktober-update beschikbaar is gesteld, kan het zijn dat de november-update wat langer op zich laat wachten. Informatie vanuit Google ontbreekt hierover.

Google Pixel 10 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 949,00 euro