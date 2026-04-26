Meerdere LG Cookie-modellen werden bijna twintig jaar geleden uitgebracht. Eén daarvan was de LG T300 Cookie Mini, die ook wel als Cookie Lite bekend was. We bespreken het toestel vandaag in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

LG T300 Cookie Mini

Met de LG Cookie-lijn wist LG verschillende frisse, populaire toestellen uit te brengen. De LG KP500 Cookie was de meest bekende, voorzien van de stylus. Deze telefoon verscheen in 2008. Dan waren er ook nog andere Cookie-modellen, zoals de LG KS290 Cookie Fresh, en de LG T300 Cookie Mini. Hoewel wereldwijd de toevoeging ‘Lite’ gebruikt werd, verscheen in Nederland en België het toestel onder de naam ‘LG T300 Cookie Mini’.

De telefoon viel op door zijn compacte formaat. Voorop was een 2,4 inch touchscreen te vinden met een resolutie van 320 x 240 pixels. De telefoon viel daarmee echt in de goedkope klasse. Het toestel van LG was voorzien van een zogenaamd resistief touchscreen, dat op precieze aanraking reageert. Dit betekent dat het niet reageert op de warmte van vingers, zoals je vandaag de dag bij smartphones ziet. Het toestel had de afmetingen 95,8 x 50,5 x 11,9 millimeter, met een gewicht van 77 gram. Voor het maken van foto’s was de T300 uitgerust met een 1,3 megapixel camera. Daarbij was er ondersteuning voor GSM en EDGE en kon je muziek luisteren via de 3,5 millimeter aansluiting voor de headset.

Aan boord van de LG T300 Cookie Mini bood een FM-radio, 20MB geheugen met een mogelijkheid tot uitbreiden via een geheugenkaart, en integratie voor verschillende sociale netwerken. De Cartoon UI gaf een speels effect aan de skin die LG meeleverde over de software. De 900 mAh batterij van de telefoon was verwisselbaar. Koos je voor deze LG, dan kon je kiezen uit verschillende kleuren, waaronder roze en de combinaties zilver-oranje en zwart-rood. Voor dit model moest je rond de 80-100 euro neerleggen.

LG T300 Cookie Mini in 3 punten