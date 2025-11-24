Google Play systeemupdate november 2025: dit is er nieuw

Google brengt iedere maand de Google Play systeemupdate uit. Deze update komt beschikbaar naast de beveiligingsupdate. De details van de Google Play systeemupdate van november zijn nu bekend.

Google Play update van november

Een nieuwe Google Play Systeemupdate staat klaar voor Android. Hoewel de uitrol doorgaans meerdere weken (soms zelfs langer) in beslag kan nemen, brengt de update verschillende nieuwe functies en verbeteringen voor Android. Dit soort updates staan los van beveiligingsupdates en andere Android-updates, zo schreven we in de Updategids, en worden per toestel uitgerold in de komende tijd.

In de changelog van de Google Play update van november, zien we dat er verschillende verbeteringen uitgerold worden. Onder andere zijn er verbeteringen rondom gezondheid en fitness, maar zien we ook fixes voor accountbeheer, zijn er verbeteringen voor de Wallet en is er ook aandacht besteed aan WebView en verschillende andere zaken. De changelog met de verbeteringen, zetten we hieronder voor je neer.

November 2025

Google Play Store v49.0 (24-11-2025)

[Pc, telefoon] Met een flexibeler systeem kun je nu kiezen welke taken je wilt afronden, waaronder optionele taken die extra beloningen opleveren.

Android WebView v143 (20-11-2025)

Bestaande beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde advertentie-indelingen zijn uitgebreid om de gebruikerservaring van content op het web te verbeteren.

Verbeteringen in beveiliging en privacy, en updates voor bugfixes.

Nieuwe functies voor app-ontwikkelaars van Google en derden om in hun apps functionaliteit te ondersteunen voor de weergave van webcontent.

Belangrijk: Sommige functies kunnen experimenteel zijn en alleen beschikbaar zijn voor bepaalde gebruikers.

Google Play-services v25.45 (17-11-2025)

Accountbeheer

[Telefoon] Bugfixes voor services voor accountbeheer.

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden, ter ondersteuning van processen voor accountbeheer in hun apps.

Apparaatconnectiviteit

[Telefoon] Hiermee kan Quick Share worden geïntegreerd met externe providers.

Gezondheid en fitness

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan gezondheid en fitness.

Hulpprogramma’s

[Telefoon] Het UnionPay-kaartsysteem is toegevoegd aan automatisch invullen voor betalingen.

Wallet

[Telefoon, Wear] Je hebt nu in meer landen toegang tot Google Wallet.

[Telefoon] Met deze update kunnen gebruikers Wallet-transacties melden die aan de verkeerde verkoper zijn gekoppeld.

[Telefoon] Deze update voegt een dropdownmenu voor landen toe voor kaarten die door gebruikers zijn gemaakt.

[Pc, telefoon] Bugfixes voor services voor Wallet.

Google Play Store v48.9 (17-11-2025)

[Telefoon] Je kunt aankomende sportevenementen voor bepaalde apps nu rechtstreeks op de detailpagina bekijken.

[Telefoon] Je kunt nu vragen stellen aan de community en advies delen over de games die je speelt.

Google Play-services v25.44 (10-11-2025)

Accountbeheer

[Telefoon] Je krijgt nu duidelijke informatie voordat je de Gemini-app blokkeert via ouderlijk toezicht.

[Telefoon] Er zijn cosmetische updates aangebracht in Google Instellingen.

Ontwikkelaarsservices

[Auto, telefoon, tv, Wear] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen voor Maps te ondersteunen.

Veiligheid en noodgevallen

[Telefoon] Met deze update krijg je nu een geïntegreerde functie voor live video wanneer je noodoproepen doet.

Beveiliging en privacy

[Auto, telefoon, tv] Je kunt nu back-ups maken van je voorkeuren voor automatische sms-gebaseerde verificatie en deze herstellen op Android.

Systeembeheer

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Updates voor services voor systeembeheer die de stabiliteit verbeteren.

Wallet

[Telefoon] De functie voor QR-codes voor kaarten is niet meer beschikbaar in de regio Brazilië.

Google Play Store v48.8 (10-11-2025)

[Telefoon] Met deze update kunnen gebruikers apps via de Play Store-vermelding op hun telefoon van apparaten verwijderen zonder die apparaten zelf te gebruiken.

[Telefoon] In het abonnementscentrum vind je alle actieve abonnementen en Play-punten die je dit jaar hebt verdiend.

Android TV Core Services v7.2.3 (03-11-2025)

We introduceren accountmogelijkheden voor Backdrop en updaten de SDK-versie naar 36.

Google Play-services v25.43 (03-11-2025)

Accountbeheer

[Telefoon] Je krijgt nu verbeterde functies voor door ouders beheerde contacten en schooltijd voor makkelijker toezicht.

[Telefoon] Je krijgt een verbeterd gedeelte Opslag in Google Instellingen.

Ontwikkelaarsservices

[Pc, telefoon] Ondersteunt het aanpassen van een camera om afbeeldingen te scannen.

Systeembeheer

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Updates voor services voor systeembeheer die de stabiliteit verbeteren.

Hulpprogramma’s

[Auto, Telefoon] Met deze update ondersteunt automatisch invullen van Android nu opslag en ophalen van CVV’s.

Wallet

[Telefoon] Pix-betalingen zijn nu beschikbaar voor Gboard-gebruikers.

Google Play Store v48.7 (03-11-2025)

[Pc, telefoon] Gebruikers die zijn overgestapt van een account voor minderjarigen (onder de 18) naar een account voor volwassenen (18+), kunnen nu in Play worden gevraagd een keuze te maken over advertentiepersonalisatie.

