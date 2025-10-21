Google Play systeemupdate oktober 2025: dit is er nieuw

Maandelijks brengt Google een nieuwe beveiligingsupdate uit, maar ook een Google Play systeemupdate is iedere maand van de partij. Met de nieuwe Google Play update van oktober, worden verschillende verbeteringen klaargezet voor Android. Wat brengt deze nieuwe update?

Google Play update van oktober

In onze DroidApp Updategids hebben we op een rij gezet, welke soorten updates je kunt verwachten op je Android-apparaat. Hierin noemden we ook de Google Play systeemupdate. Een nieuwe versie van deze update staat nu klaar, en deze zal in de komende weken uitgerold gaan worden voor de verschillende Android-apparaten. Hier kan overigens wel enige tijd overheen gaan.

In de changelog van de Google Play systeemupdate van oktober, zien we diverse verbeteringen. Waaronder aanpassingen in met name de Telefoon-app. Deze krijgt verschillende kleine verbeteringen die de applicatie weer wat beter moet maken. Verder zien we gewijzigde iconen in sommige Google Play Protect meldingen. Google Maps krijgt iedere twee weken een (server-side) update met verbeteringen en bugfixes.

Changelog

De changelog met de update is als volgt;

Oktober 2025

Android-systeemintelligentie V.39 / B.17 (2025-10-16)

[Telefoon] Doorlopend onderhoud en bugfixes: crash bij interactie met LLM-model opgelost, updates vastgelegd en fouten bij databasebewerkingen opgelost.

Google Play-services v25.40 (13-10-2025)

Ontwikkelaarsservices

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan Maps.

Apparaatconnectiviteit

[Telefoon] Met deze update kun je nu LE Audio-apparaten koppelen met meerdere onderdelen die niet intern communiceren.

Beveiliging en privacy

[Telefoon] Op een nieuwe pagina staan nu apps die de status van Geavanceerde beveiliging opvragen.

Google Play Store v48.4 (13-10-2025)

[Telefoon] Met meldingsfeedback kun je je voorkeuren aangeven voor een meer gepersonaliseerde meldingsfunctionaliteit.

Google Play-services v25.39 (10-06-2025)

Accountbeheer

[Telefoon] Je kunt Snel aan de slag nu gebruiken met accounts onder toezicht.

[Telefoon] Je krijgt nu aangepaste thema’s voor gebruikerstrajecten die gerelateerd zijn aan toezicht.

[Telefoon] Met deze update krijgt de profielfoto een nieuwe look.

Ontwikkelaarsservices

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan accountbeheer en beveiliging en privacy.

Veiligheid en noodgevallen

[Telefoon] Met deze update kan de functie Waarschuwingen voor gevoelige content in Google Berichten nu media met expliciet naakt in gedeelde video’s herkennen.

[Telefoon] Je krijgt een verbeterde functionaliteit met de modus Niet storen tijdens het rijden.

Google Play Store v48.3 (06-10-2025)