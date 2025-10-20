Google Maps laat je tijd besparen met handige realtime aankomsttijd

Google Maps krijgt een handige verbetering. Het gaat je een bepaalde tijd besparen met een nieuwe optie die getest wordt. Het gaat om de weergave van de realtime aankomsttijd. Die wordt in een nieuwe versie namelijk verbeterd.

Realtime aankomsttijd direct in zicht

Google Maps zit vol handige toevoegingen en mogelijkheden. De gebruikers kunnen binnenkort een nieuwe functie verwachten, zo deelt een gebruiker op Discord. Google is begonnen met het testen van een nieuwe feature die in een kleine groep wordt getest. Gebruikers krijgen direct inzicht in hoe lang de reis naar duurt. Dit zonder de navigatie te hoeven starten. Dat bespaart weer tijd, omdat je eerst de route plant en start, waarna je doorgaans dan pas de aankomsttijd te zien krijgt.

Met de nieuwe wijziging zie je deze optie direct terug bovenin beeld, met de sneltoets naar huis, zo blijkt uit screenshots. Handig, als je prima de route naar huis weet, maar je benieuwd bent wat de reistijd is. De verwachte reisduur wordt weergegeven in een kleur. Dit zijn de kleuren die Google Maps bij verkeersdrukte al gebruikt. Zo is groen dat je prima door kunt rijden, oranje met vertraging is, en je bij een rode reistijd rekening moet houden met file.

Zoals gezegd wordt de nieuwe functie getest onder een kleine groep gebruikers. Het is niet bekend wanneer Google de functie breed uitrolt.