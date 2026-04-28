    Sony Xperia 1 VIII komt tevoorschijn op renders met nieuwe ontwerp

    Stefan HageDoor 1 reactie2 minuten leestijd

    Opnieuw zien we beelden van de nieuwe high-end smartphone van Sony. De nieuwe Sony Xperia 1 VIII hebben we meermaals al gezien in het geruchtencircuit, en nu is leaker OnLeaks aan de slag gegaan met het nieuwe toestel. We zien het nieuwe design terug.

    Sony Xperia 1 VIII renders

    Sony werkt achter de schermen aan de nieuwe high-end Xperia 1 VIII. Het toestel zal de huidige Xperia 1 VII opvolgen en de aankondiging ervan is vermoedelijk ergens in de komende weken. We horen steeds vaker wat over het toestel en wat het meest opvalt, is het nieuwe ontwerp. Niet langer meer de losse lenzen onder elkaar, maar een vierkante module waarin de lenzen geplaatst zijn.

    Sony Xperia 1 VIII render

    De informatie van OnLeaks maakt nog meer specificaties openbaar. De Japanse fabrikant zou het toestel voorzien van de afmetingen 161,9 x 74,4 x 8,58 millimeter, met een totale dikte bij de camerabult van 11,37 millimeter. Met deze afmetingen is het toestel 0,1 millimeter minder lang, maar wel 0,4 millimeter breder. De huidige Xperia is 8,2 millimeter dik. De Xperia 1 VIII krijgt dezelfde schermranden als het huidige model, met een 6,5 inch scherm.

    Verdere specificaties ontbreken nog, maar volgens de bron hoeven we daar niet lang op te wachten. Naar verluidt zou Sony de Xperia 1 VIII in mei aan willen kondigen, waarbij het toestel vanaf juni aangeschaft kan worden.

    Sony Xperia 1 VII productafbeelding
    Sony Xperia 1 VII
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie
    Via Mymobiles

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Lees ook

    Sony Xperia 1 III review header
    Sony’s nieuwe ontwerp voor Xperia 1 VIII verschijnt wederom op beeld08/04/2026
    ‘Sony komt met nieuw ontwerp voor Xperia 1 VIII’ (renders)
    ‘Sony komt met nieuw ontwerp voor Xperia 1 VIII’ (renders)30/03/2026
    Sony Xperia 1 VII review: vlaggenschip blijft hangen in concessies
    Sony Xperia 1 VII review: vlaggenschip blijft hangen in concessies27/09/2025
    Sony WF-1000XM6 oordopjes zijn officieel: high-end naar hoger niveau
    Sony WF-1000XM6 oordopjes zijn officieel: high-end naar hoger niveau13/02/2026

