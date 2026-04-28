Sony Xperia 1 VIII komt tevoorschijn op renders met nieuwe ontwerp

Opnieuw zien we beelden van de nieuwe high-end smartphone van Sony. De nieuwe Sony Xperia 1 VIII hebben we meermaals al gezien in het geruchtencircuit, en nu is leaker OnLeaks aan de slag gegaan met het nieuwe toestel. We zien het nieuwe design terug.

Sony werkt achter de schermen aan de nieuwe high-end Xperia 1 VIII. Het toestel zal de huidige Xperia 1 VII opvolgen en de aankondiging ervan is vermoedelijk ergens in de komende weken. We horen steeds vaker wat over het toestel en wat het meest opvalt, is het nieuwe ontwerp. Niet langer meer de losse lenzen onder elkaar, maar een vierkante module waarin de lenzen geplaatst zijn.

De informatie van OnLeaks maakt nog meer specificaties openbaar. De Japanse fabrikant zou het toestel voorzien van de afmetingen 161,9 x 74,4 x 8,58 millimeter, met een totale dikte bij de camerabult van 11,37 millimeter. Met deze afmetingen is het toestel 0,1 millimeter minder lang, maar wel 0,4 millimeter breder. De huidige Xperia is 8,2 millimeter dik. De Xperia 1 VIII krijgt dezelfde schermranden als het huidige model, met een 6,5 inch scherm.

Verdere specificaties ontbreken nog, maar volgens de bron hoeven we daar niet lang op te wachten. Naar verluidt zou Sony de Xperia 1 VIII in mei aan willen kondigen, waarbij het toestel vanaf juni aangeschaft kan worden.