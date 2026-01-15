Android 16 QPR3 Beta 2 uitgebracht: dit is er nieuw

Een nieuwe update is uitgerold voor Android 16. Het gaat om een bètaversie waarin we nieuwe functies tegenkomen, die binnenkort ook in de stabiele versie terug te vinden zullen zijn. Wat is er nieuw in Android 16 QPR3 Beta 2?

Android 16 QPR3 Beta 2

Google heeft een nieuwe update uitgerold in het bètaprogramma van Android 16. Met de komst van Android 16 QPR3 Beta 2 zien we een reeks nieuwe functies en verbeteringen. Deze update wordt uitgerold via het programma en komt beschikbaar voor de Pixel 6-serie en nieuwer. Dit betekent dat deze verspreid wordt voor de volgende modellen; Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en Pixel 10 Pro Fold.

Het is geen enorme update, al heeft Google wel belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om kritieke systeemcrashes en problemen met het vastlopen van het apparaat. Ook op het gebied van batterijbeheer heeft Google zaken op orde gesteld. In de connectiviteit en interface zijn ook enkele verbeteringen doorgevoerd. Ook is het scherm met systeeminstellingen net wat anders ingedeedl. De bugfixes in Android 16 QPR3 Beta 2 hebben we hieronder neergezet;

Een probleem waarbij de app-lade niet meer reageerde tijdens het scrollen, vereiste aanpassingen aan de manier waarop UI-elementen werden weergegeven.

Android Auto registreert ten onrechte een lange schermtijd, wat de batterijduur negatief beïnvloedt.

Grafische storingen en prestatievermindering bij interactie met het meldingenpaneel in de volledige schermmodus of PiP-modus worden verholpen door de weergave te verbeteren.

Een probleem met overmatig batterijverbruik dat ’s nachts optreedt, wordt veroorzaakt door het optimaliseren van het energieverbruik van achtergrondprocessen.

Een probleem waarbij de maximale laadlimiet van de batterij niet werd gerespecteerd, waardoor apparaten tot 100% werden opgeladen in plaats van tot de ingestelde limiet.

Een probleem waarbij gebruikers trage internetverbindingen via wifi ondervonden als gevolg van een bug in de wifi-verbinding.

Een crash bij het openen van de radio-instellingen.

Gebruikers ondervonden een merkbare vertraging en gebrek aan feedback bij het overschakelen van audio-uitgangen naar de luidspreker tijdens gesprekken; dit is opgelost door de logica voor audioroutering te verbeteren.

Een weergaveprobleem veroorzaakt schermflikkering bij het ontwaken van het apparaat uit de Always-On Display-modus door het bijwerken van de systeemwebweergave.

Er was een probleem waarbij bepaalde apps, waaronder Microsoft-applicaties die via Intune werden beheerd, vastliepen bij het opstarten vanwege een compatibiliteitsprobleem met het Android-systeem. Dit probleem is nu opgelost.

Een probleem dat leidt tot inconsistent of mislukt draadloos opladen en traag opladen via een kabel, kan worden opgelost door het energiebeheersysteem te verbeteren.

Het systeem is vastgelopen bij het dichtklappen van een apparaat met een app open, door een probleem met het beheer van de levenscyclus van activiteiten tijdens wijzigingen in de apparaatstatus op te lossen.

