    dinsdag 12 augustus
    Android 16 header
    Nieuws

    Android 16 krijgt USB-bescherming: dit betekent het

    Stefan HageDoor 1 reactie2 minuten leestijd

    Android 16 introduceert Geavanceerde Bescherming, een functie die verschillende beveiligingslagen combineert om gevoelige gegevens beter te beschermen. Later dit jaar wordt daar een extra onderdeel aan toegevoegd: USB-bescherming. Deze functie is bedoeld om je smartphone te verdedigen tegen kwaadaardige USB-apparaten die de poort zouden kunnen misbruiken voor aanvallen.

    USB-bescherming in Android 16

    Wanneer je in de toekomst een USB-kabel aansluit terwijl je telefoon is vergrendeld, schakelt Android standaard over naar alleen opladen. Dat betekent dat er geen gegevenstoegang is totdat je het toestel ontgrendelt. Zodra je dat doet, kun je het aangesloten apparaat normaal gebruiken. Hiermee worden fysieke aanvallen op hardwareniveau voorkomen, bijvoorbeeld pogingen om het vergrendelscherm te omzeilen of kwetsbaarheden in de USB-stack uit te buiten.

    USB bescherming Android 16

    Een interessant gevolg van deze maatregel is dat snelladen in sommige gevallen mogelijk niet goed werkt. Snellaadprotocollen, zoals USB Power Delivery (USB-PD), hebben namelijk vaak een datagestuurde onderhandeling nodig tussen oplader en telefoon om de juiste spanning te bepalen. Hoewel USB-PD speciale lijnen gebruikt die normaal geen datasignalen overdragen, kan Geavanceerde Bescherming deze toch uitschakelen uit voorzorg, zo schrijft Android Authority.

    Mocht je merken dat je telefoon niet snel oplaadt onder Android 16, is er een eenvoudige oplossing: ontgrendel je toestel en sluit de kabel opnieuw aan. Omdat de functie al actief is in de nieuwste Android 16 Canary-versie, verwacht Google de officiële uitrol in QPR2 van Android 16, gepland voor december.

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

