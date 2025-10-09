Close Menu
    zondag 12 oktober
    Trending
    onweer
    Nieuws

    Google stopt met weer-app voor WearOS-smartwatches

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Bekijk je op je smartwatch regelmatig de weersverwachting? Dan kan dat binnenkort zomaar over en uit zijn. Google stopt namelijk met de WearOS-app van Google Weer. Toch zitten aan dit nieuws wel wat haken en ogen, zo blijkt uit de informatie.

    Stopt Google met haar weer-app op smartwatch?

    Draait je WearOS-smartwatch op WearOS 6 of hoger, zoals de nieuwe Galaxy Watch 8? Dan wordt de Google Weer-app niet langer meer aangeboden in de Google Play Store. Volgens het bedrijf is er niet langer meer behoefte aan de weer-app van Google en kiezen fabrikanten van smartwatches doorgaans ervoor om een eigen weer-app te installeren. Degenen die eerder al de Google Weather-app hebben geïnstalleerd op de smartwatch, kunnen vooralsnog de app blijven gebruiken. Het is niet bekend of dat in de toekomst verandert.

    Google Weer WearOS

    Wil je met een smartwatch met WearOS 3 of hoger alsnog het weer weten, dan raadt Google aan om het te vragen aan de Google Assistent of aan Gemini, de AI-tool van Google. Wel kunnen gebruikers met WearOS 5 of eerder gewoon de app nog downloaden. Degenen met WearOS 6 en hoger worden doorverwezen naar de nieuwe Pixel Weer-app. Deze wordt ook via de Google Play Store automatisch bijgewerkt.

    Ben je benieuwd welke weer-app het meest accuraat is? DroidApp publiceerde onlangs de uitgebreide weer-app test 2025.

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Weer-app test 2025: dit is de beste weer-app van Nederland
    Weer-app test 2025: dit is de beste weer-app van Nederland20/09/2025
    Moopmoop is slimme reisplanner met Tripweather van maker Weerplaza
    Moopmoop is slimme reisplanner met Tripweather van maker Weerplaza15/08/2025
    Xiaomi onthult Redmi Pad 2 Pro, robotstofzuigers, wearables en meer
    Xiaomi onthult Redmi Pad 2 Pro, robotstofzuigers, wearables en meer24/09/2025
    Wear OS 6 gaat nieuwe testfase in: test hem zelf
    Wear OS 6 gaat nieuwe testfase in: test hem zelf22/05/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp