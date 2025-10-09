Google stopt met weer-app voor WearOS-smartwatches

Bekijk je op je smartwatch regelmatig de weersverwachting? Dan kan dat binnenkort zomaar over en uit zijn. Google stopt namelijk met de WearOS-app van Google Weer. Toch zitten aan dit nieuws wel wat haken en ogen, zo blijkt uit de informatie.

Stopt Google met haar weer-app op smartwatch?

Draait je WearOS-smartwatch op WearOS 6 of hoger, zoals de nieuwe Galaxy Watch 8? Dan wordt de Google Weer-app niet langer meer aangeboden in de Google Play Store. Volgens het bedrijf is er niet langer meer behoefte aan de weer-app van Google en kiezen fabrikanten van smartwatches doorgaans ervoor om een eigen weer-app te installeren. Degenen die eerder al de Google Weather-app hebben geïnstalleerd op de smartwatch, kunnen vooralsnog de app blijven gebruiken. Het is niet bekend of dat in de toekomst verandert.

Wil je met een smartwatch met WearOS 3 of hoger alsnog het weer weten, dan raadt Google aan om het te vragen aan de Google Assistent of aan Gemini, de AI-tool van Google. Wel kunnen gebruikers met WearOS 5 of eerder gewoon de app nog downloaden. Degenen met WearOS 6 en hoger worden doorverwezen naar de nieuwe Pixel Weer-app. Deze wordt ook via de Google Play Store automatisch bijgewerkt.

Ben je benieuwd welke weer-app het meest accuraat is? DroidApp publiceerde onlangs de uitgebreide weer-app test 2025.