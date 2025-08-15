Moopmoop is slimme reisplanner met Tripweather van maker Weerplaza

Infoplaza, het bedrijf achter weer-apps als Weeronline en Weerplaza, heeft een nieuwe applicatie uitgebracht. Met Moopmoop kun je een slimme, multimodale reisplanner gebruiken van deur-tot-deur. Je kunt de app zelf ook gebruiken.

Moopmoop

Een slimme reisplanner voor het plannen van je reis van deur naar deur. Dat is met verschillende apps mogelijk, met natuurlijk Google Maps als belangrijkste app. Infoplaza is de partij die verschillende weer-apps onder zijn paraplu heeft. Denk aan Buienalarm, Weerplaza en Weeronline. Daar komt Moopmoop nu bij. Het is een slimme, multimodale reisplanner die rekening houdt met verschillende manieren van vervoer.

Het moet dus een slimme reisplanner zijn. Niet alleen kun je een route plannen met trein en bus, maar ook met bijvoorbeeld deelfietsen en deelscooters. Middels het m.planner platform moeten de beste reisopties voorgeschoteld worden. Het persoonlijke profiel wordt lokaal opgeslagen en je kunt bepaalde modaliteiten uitsluiten, bijvoorbeeld als je geen rijbewijs hebt. De uitgangspunten van Moopmoop zijn relevante adviezen, overzichtelijke keuzes en snelle resultaten, zo belooft het bedrijf.

Bij het plannen van je reis kan je Tripweather gebruiken, een functie die de weersverwachting tijdens je trip toont. Denk aan de verwachte neerslag en de wind. Hiervoor wordt de informatie van Weeronline en Buienalarm gebruikt. Onder andere de Weeronline (en Weerplaza) app hebben we uitgebreid getest in onze weer-app test. Met de Tripeditor kun je trips maken, delen en importeren.

De applicatie kan nu gedownload worden als bètaversie. In de komende tijd wordt de functionaliteit dus verder getest, uitgebreid en kun je als gebruiker je feedback delen. Onder andere een Apple iOS-app staat op de planning, maar ook wordt gewerkt aan het gebruik van een eigen fiets op de reis, worden deelsystemen Check en Felyx toegevoegd en kun je gebruik maken van volledige deelmobiliteit zonder OV. Je kunt de app downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.