Wear OS 6 gaat nieuwe testfase in: test hem zelf

Wear OS 6 werd vorige week aangekondigd door Google. Nu begint het bedrijf met de beschikbaarheid van de nieuwe versie, middels de eerste ontwikkelaarsversie van het project.

Wear OS 6 kan getest worden

Vanaf nu biedt Google de mogelijkheid aan om Wear OS 6 te testen. Vorige week werd Wear OS 6 aangekondigd. Het kenmerkt zich door het nieuwe design en nieuwe opties. Wear OS 6 is gebaseerd op het nieuwe Android 16, en dat ga je terugzien in de interface. Ook het nieuwe Material 3 Expressive design is van de partij. Het vermoeden is dat na de testversie, we de nieuwe versie terug gaan zien op de aankomende Galaxy Watch 8 van Samsung.

Wat is nieuw met Wear OS 6?

Vloeiend ontwerp voor ronde displays: Scrollanimaties volgen de kromming van het scherm. Lijsten worden geanimeerd terwijl u scrolt, voor een gevoel van diepte en eenvoudiger toegang to3t informatie. Herziene dagelijkse functies (pinpad, mediabediening) met beweging en responsieve feedback. Vloeiende overgangen met vormveranderende elementen die zich aanpassen aan het kleinere schermformaat. Dynamische kleurenthema’s worden naar het horloge gebracht, waarbij het thema van de watch face wordt toegepast op het gehele systeem. Systeem van duidelijke knoppen die over het gehele scherm lopen (ruimtebesparend, gemakkelijk aan te raken). Aantrekkelijkere tegels met snelle toegang tot belangrijke informatie of acties.



Verder biedt Wear OS 6 verbeterde prestaties. Google belooft daarbij ook nog een 10 procent langere batterijduur. Wanneer de definitieve versie van Wear OS 6 verschijnt, is niet bekend. Voor nu kun je aan de slag met de testversie, als je over een geschikte (Pixel-) smartwatch beschikt.