    zaterdag 30 augustus
    Ad-Hoc Map app laat je zien waar je met betaalpas of creditcard je EV kunt laden

    Stefan Hage 2 minuten leestijd

    Rij je elektrisch, dan ben je vast in het bezit van vele laadpassen en laad-apps. Een Duitse app-ontwikkelaar heeft de Ad-Hoc Map app uitgebracht, waarmee je direct kunt zien waar je kunt laden zonder registratie, dus zonder laadpas of app.

    De Ad-Hoc Map app is nieuw uitgebracht in de Google Play Store en maakt inzichtelijk waar je zonder registratie je EV kunt laden. Rijders van elektrische auto’s zijn doorgaans in het bezit van meerdere laadpassen en laad-apps om maar ‘overal’ te kunnen laden. Daarbij kan het nogal per pas verschillen wat je per kWh betaalt bij dezelfde laadpaal. Er zijn relatief weinig laadpalen nog waar je gewoon met je creditcard of bankpas kunt betalen, zonder dat je je dus ergens hoeft te registreren.

    Met de nieuwe Ad-Hoc Map app wordt inzichtelijk gemaakt waar je zonder registratie kunt laden. De Duitse ontwikkelaar brengt vooral Duitsland zelf in beeld ermee, maar de locaties worden steeds verder uitgebreid. Zo kun je de applicatie ook gebruiken in Nederland, Zwitserland en Oostenrijk. Her en der zien we ook in andere landen nog locaties opduiken. Het is een mooie uitbreiding voor andere handige EV apps.

    Op de kaart zie je direct welke kWh-prijs er gehanteerd wordt. Zoom je verder in, dan zie je ook de maximale laadsnelheid die aangeboden wordt op die locatie. Tik je op een laadpaal, dan krijg je nog meer informatie. In één oogopslag zie je de kWh-snelheid met de prijs. Je ziet de naam van de locatie en je kunt er direct met Google Maps heen navigeren. Een locatie kun je ook toevoegen als favoriet. Mocht er iets veranderd zijn, dan kun je een wijziging indienen. Eventueel kun je nog filteren op de maximale prijs, de laadsnelheid en aanbieder. De ontwikkelaar laat je ook kiezen voor een donker of licht thema.

    De applicatie is in het Duits, maar de belangrijkste informatie laat zich makkelijk wijzen. Je kunt de app gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button. De ontwikkelaar belooft nog veel meer functies voor in de toekomst. Zoals laadstations in Denemarken, een deelfunctie en nog meer.

    Ontwikkelaar: Move Electric
    Prijs: Gratis

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

