Google Telefoon-app krijgt Calling Cards voor meer personalisatie

Google heeft een nieuwe functie gepresenteerd voor de Google Telefoon-app. Gebruikers kunnen gebruik maken van de Calling Cards. Hiermee maak je een soort visitekaartje voor je contacten. De functionaliteit werkt anders dan bij Apple.

Calling Cards in Google Telefoon-app

Google stelt nieuwe Calling Cards voor die je op Android kunt gebruiken. De functie maakt het mogelijk om visitekaartjes voor je contacten te maken. Dit betekent dat je niet alleen een standaard profielfoto voor een contact kiest, maar het scherm kunt aanvullen met bijvoorbeeld beeld en tekst. Om dit op te fleuren kun je bijvoorbeeld een kleur kiezen voor de naam van het contact. Tevens kun je kiezen voor een afbeelding vanuit de galerij, Google Foto’s, of om een foto te maken met de camera.

Wat opvalt, is dat Google een andere aanpak kiest dan Apple. Bij Apple’s Contact Posters op de iPhone ontwerp je je eigen kaart, die anderen vervolgens te zien krijgen. In Android werkt het precies andersom: je kunt de kaarten van anderen aanpassen, maar je hebt geen invloed op hoe jouw eigen Calling Card er bij hen uitziet. Dit betekent dat je volledige controle hebt over hoe contacten in jouw lijst verschijnen.

De integratie in de Google Telefoon-app maakt de functie praktisch. Wanneer je iemand belt, zie je voortaan de Calling Card die je voor die persoon hebt ingesteld. In de instellingen van de app is bovendien een speciaal veld toegevoegd waar je kunt bekijken welke contacten al een belkaart hebben. Omdat Calling Cards worden gesynchroniseerd met je Google-account, verschijnen ze ook automatisch op je andere apparaten. Dat maakt het beheer van je contacten overzichtelijker en consistenter.

Op dit moment is de functie nog beperkt beschikbaar. Stap voor stap wordt deze als eerst uitgerold naar de bètagebruikers.