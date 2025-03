Google komt met nieuwe interface voor telefoongesprekken

Google test een nieuw ontwerp voor de gebruikersinterface van inkomende oproepen in de Telefoon-app voor de Pixel en andere Android-apparaten. Er wordt gewerkt aan een moderniseringsslag en wat animaties.

Nieuwe interface voor oproepen

De huidige interface van de Google Phone-app toont een geanimeerd element waarbij je omhoog moet vegen om een oproep te beantwoorden en omlaag om deze te weigeren. Hoewel dit systeem niet per se ingewikkeld is, kan het wat gewenning vragen. Toch lijkt Google te experimenteren met een alternatieve manier van oproepen aannemen en weigeren.



In de nieuwste versie van de Google Phone-app (v166.0.735169223) is een nog niet-geactiveerde gebruikersinterface ontdekt door Android Authority. In dit ontwerp wordt een veegbeweging naar links of rechts gebruikt om oproepen respectievelijk te weigeren of te accepteren. Het centrale telefoonpictogram fungeert als het interactieve element dat in beide richtingen gesleept kan worden.

Met deze mogelijke verandering lijkt Google te zoeken naar een meer intuïtieve manier om oproepen te beheren. Het nieuwe veegmechanisme zou voor sommige gebruikers natuurlijker aanvoelen dan het huidige omhoog/omlaag-veeggebaar. Of dit ontwerp uiteindelijk de standaard zal worden, hangt waarschijnlijk af van verdere tests en gebruikersfeedback. Voorlopig blijft de huidige interface in gebruik. Het is niet bekend wanneer Google het nieuwe ontwerp uitrolt.