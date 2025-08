Google Telefoon app krijgt vernieuwde interface en functies

Een grote update staat klaar voor de Google Telefoon-app. De applicatie wordt door Google voorzien van een nieuw, fris design in de stijl van Material 3 Expressive. Daarbij zien we ook nieuwe functies voor de bel-app.

Nieuw design voor Google Telefoon app

Google heeft de Telefoon-app een grote visuele update gegeven. Waar eerdere wijzigingen in juni nog beperkt bleven tot bètatesters, lijkt de nieuwe versie nu breder beschikbaar. Gebruikers melden dat ze de vernieuwde interface zien op verschillende telefoons, waaronder Pixels en Xiaomi-toestellen, met zowel de stabiele Android 16 als de nieuwste bètaversies.

Foto via Androidpolice

De update brengt een Material 3 Expressive-ontwerp, waardoor de app er moderner en consistenter uitziet. Tijdens gesprekken zie je nu bijvoorbeeld contactfoto’s in een bewegende, kronkelende cirkelvorm. Ook is het menu onderaan vereenvoudigd: in plaats van vier tabbladen zijn er nu drie. De Favorieten zijn verplaatst naar een vervolgkeuzelijst bovenaan de weergave Recent. Bovendien kun je in datzelfde tabblad je oproepgeschiedenis filteren op Alles, Gemist, Contacten, Geen spam en Spam.

Inkomende oproepen

Naast de visuele aanpassingen is ook de bediening van inkomende oproepen veranderd. Standaard swipe je nu horizontaal om een gesprek te beantwoorden of te weigeren. In de instellingen kun je er ook voor kiezen om met knoppen te tikken. Google vervangt hiermee het oude verticale veeggebaar, omdat dat soms per ongeluk werd geactiveerd bij het uit je zak halen van je telefoon.

De update wordt via een server-side wijziging uitgerold.