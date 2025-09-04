Android beveiligingsupdate september 2025: 120 patches

Een flinke security-patch voor Android is aangekondigd. Met de nieuwe beveiligingsupdate van september worden maar liefst 120 patches aangepakt. De update komt in de komende weken beschikbaar.

Android-update van september

Google brengt iedere maand een nieuwe update uit voor de gebruikers van een Android-toestel. Fabrikanten verwerken deze update en maken deze geschikt voor de verschillende Android-apparaten. Dit zijn niet alleen smartphones, maar bijvoorbeeld ook tablets, smartwatches, televisies en andere dingen die op Android draaien, zelfs auto’s. Met nieuwe beveiligingsupdates wordt het gebruik van Android weer een stukje veiliger.

De nieuwste beveiligingsupdate van september pakt in totaal maar liefst 120 kwetsbaarheden aan die zijn gevonden. Doorgaans bevatten security-patches minder zwakke plekken; maar deze worden dus deze maand opgepakt. Overigens betekent dit niet dat alle 120 patches voor alle toestellen zijn. Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen de Android-versie, het soort updates en de technische eigenschappen van een toestel. Zo zijn er bijvoorbeeld ook specifieke fixes voor apparaten met een chipset van MediaTek of juist voor Qualcomm.

In de komende weken zullen de nodige toestellen bijgewerkt worden met een nieuwe update. We horen het heel graag van je, samen met een screenshot, als je een update binnenkrijgt. Laat het ons weten door een mail te sturen naar redactie@droidapp.nl.