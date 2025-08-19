Google Play systeemupdate augustus 2025: dit is er nieuw

Naast beveiligingsupdates rolt Google nog meer updates uit voor Android. Dat zien we ook deze maand terug. Het merk rolt de Google Play systeemupdate van augustus uit. Welke verbeteringen worden met die update meegebracht?

Google Play update van augustus

Maandelijks verschijnt er een update die je Android-toestel weer wat beter moeten maken. Dat is weer wat anders dan de beveiligingsupdates, die juist je toestel weer wat veiliger moeten maken. We gaan dieper in op de verschillende updates in onze Updategids.

De Google Play update van augustus is nu vrijgegeven en Google geeft details over wat de update met zich meebrengt. Voor verschillende productcategorieën zien we de nodige verbeteringen. De changelog van de verbetering hebben we hieronder voor je neergezet.

Google Play-services v25.31 (11-08-2025)

Ontwikkelaarsservices

[Auto, telefoon, tv] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan hulpprogramma’s.

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan Maps.

Apparaatconnectiviteit

[Auto] Bugfixes voor services voor apparaatverbindingen.

Systeembeheer

[Telefoon, Wear] Updates voor services voor systeembeheer die de apparaatconnectiviteit verbeteren.

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Updates voor services voor systeembeheer die de privacy verbeteren.

Hulpprogramma’s

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan hulpprogramma’s.

Wallet

[Telefoon, Wear] Bugfixes voor services voor Wallet.

[Telefoon] Als je in aanmerking komt, vind je nu een uitnodiging om een Pix-account toe te voegen in Wallet.

Google Play Store v47.6 (11-08-2025)

[Telefoon] Bovenaan het tabblad Apps hebben we een nieuwe uitgelichte indeling toegevoegd.

Google Play-services v25.30 (04-08-2025)

Accountbeheer

[Auto] We hebben het introductie- en inlogproces voor Automotive verbeterd.

Beveiliging en privacy

[Telefoon] Met deze nieuwe functie kun je nu een optionele beveiligingsvraag toevoegen voor Apparaatvergrendeling op afstand.

Hulpprogramma’s

[Telefoon] Bugfixes voor services voor hulpprogramma’s.

[Telefoon] Je kunt nu de snelkoppeling voor Automatisch invullen met Google op Gboard gebruiken om inloggegevens en betalingen sneller in te vullen.

Wallet

[Telefoon, Wear] Met deze update heb je via Google Wallet nu toegang tot meergezinswoningen.

[Telefoon] Met deze functie krijgen Pix-gebruikers in Brazilië een toon en trilling nadat een tiktransactie is afgerond.

[Telefoon] Met deze update biedt Google Wallet een modernere en expressievere gebruikerservaring.

Google Play Store v47.4 (04-08-2025)