Nieuwe Google Play systeemupdate zorgt voor problemen op Pixels

Heb je een Pixel-telefoon met Android 16 en lukt het niet om de nieuwste Google Play-systeemupdate te installeren? Je bent niet de enige. De afgelopen weken melden verschillende Pixel-gebruikers dat de update mislukt tijdens het installatieproces.

Problemen met Google Play systeemupdate

Er zijn problemen met het installeren van de nieuwe Google Play systeemupdate, zo blijkt uit berichten van verschillende gebruikers. Wanneer je in Instellingen > Beveiliging en privacy > Systeem en updates handmatig op “Controleren op updates” tikt, wordt de update wel gedownload, maar verschijnt daarna de melding “Update mislukt”. Dit probleem komt zowel voor bij stabiele Android 16-versies als bij de nieuwste bèta’s. Daarbij duiken her en der problemen op bij gebruikers met de One UI 8 Beta-update of andere toestellen die al voorzien zijn van Android 16.

Niet alle Pixel-eigenaren hebben hier last van. Als je wel getroffen bent, blijft je toestel hangen op de mei-build van de Google Play-systeemupdate.

Google heeft op zijn supportforums bevestigd dat er inderdaad sprake is van een bug. Het bedrijf raadt aan om geen fabrieksreset uit te voeren, omdat dat het probleem niet oplost. In plaats daarvan werkt Google aan een oplossing die via een toekomstige Google Play-systeemupdate wordt uitgerold.

Dankzij deze systeemupdates kan Google kleine nieuwe functies en beveiligingspatches rechtstreeks naar Android-apparaten sturen, zonder dat hiervoor een volledige software-update nodig is. Voor nu hoef je dus alleen te wachten tot de nieuwe update beschikbaar is en het probleem automatisch wordt verholpen.