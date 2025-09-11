Close Menu
    Nothing teast Nothing OS 4.0 met vernieuwingen: komt spoedig

    Nothing werkt achter de schermen aan een frisse skin die over Android 16 gelegd zal worden. Het merk presenteert Nothing OS 4.0 binnenkort, en nu deelt het merk alvast een teaser.

    Nothing OS 4.0 onderweg

    Waar we vorig jaar bij de komst van Android 15, kennis konden maken met Nothing OS 3.0, is een nieuwe update hiervoor onderweg. De fabrikant laat weten dat Android spoedig zal komen, zonder een datum te noemen. De nieuwe versie moet volgens het merk een verfijnde, herdefinieerde ervaring bieden. Dit lijkt grotendeels te bestaan uit bijgewerkte ontwerpelementen zoals icoontjes, pictogrammen en een nieuw lettertype.

    De skin van Nothing wordt vaak geroemd om de intuitive manier van werken en het strakke ontwerp. Dat moet Nothing OS 4.0 voort gaan zetten. Nothing liet in juli weten dat de definitieve update voor eind september zou verschijnen. Naar verwachting komt de update als eerst beschikbaar voor het vlaggenschip van het merk, de Nothing Phone (3), waarna ook andere modellen zullen volgen.

