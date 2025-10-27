Nothing Phone (3a) Lite komt 29 oktober

Nog een paar dagen wachten, en dan komt Nothing met een nieuwe smartphone. Vorige week kwamen al details naar buiten over de nieuwe Nothing Phone (3a) Lite. Vandaag wordt meer duidelijk over het nieuwe toestel.

Nothing Phone (3a) Lite is onderweg

Op 29 oktober zal de nieuwe Nothing Phone (3a) Lite aangekondigd worden. Het merk komt hiermee met haar vierde smartphone van dit jaar. Eerder zagen we al de (3a) en de (3a) Pro. Ook verscheen in 2025 het nieuwe high-end toestel van de voormalig oprichter van OnePlus: de Nothing Phone (3). Nothing heeft nu bekend gemaakt dat de aankondiging van de nieuwe smartphone gepland staat voor woensdag 29 oktober.

Over de telefoon is los van de eerder uitgelekte gegevens nog niet veel meer informatie beschikbaar. Wel spreekt de fabrikant over haar ‘eerste instapmodel die Nothing op de markt brengt. Deze moet compleet zijn met een herkenbaar, transparant ontwerp. Mogelijk zien we ook de Glyph Interface, ofwel de lichtgevende achterkant hier terug. Voor nu hebben we alleen deze teaser van het toestel.