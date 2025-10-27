Close Menu
    dinsdag 28 oktober
    Trending
    Nothing Phone 3a Lite teaser header
    Nieuws

    Nothing Phone (3a) Lite komt 29 oktober

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    Nog een paar dagen wachten, en dan komt Nothing met een nieuwe smartphone. Vorige week kwamen al details naar buiten over de nieuwe Nothing Phone (3a) Lite. Vandaag wordt meer duidelijk over het nieuwe toestel.

    Nothing Phone (3a) Lite is onderweg

    Op 29 oktober zal de nieuwe Nothing Phone (3a) Lite aangekondigd worden. Het merk komt hiermee met haar vierde smartphone van dit jaar. Eerder zagen we al de (3a) en de (3a) Pro. Ook verscheen in 2025 het nieuwe high-end toestel van de voormalig oprichter van OnePlus: de Nothing Phone (3). Nothing heeft nu bekend gemaakt dat de aankondiging van de nieuwe smartphone gepland staat voor woensdag 29 oktober.

    Nothing Phone 3a Lite teaser header

    Over de telefoon is los van de eerder uitgelekte gegevens nog niet veel meer informatie beschikbaar. Wel spreekt de fabrikant over haar ‘eerste instapmodel die Nothing op de markt brengt. Deze moet compleet zijn met een herkenbaar, transparant ontwerp. Mogelijk zien we ook de Glyph Interface, ofwel de lichtgevende achterkant hier terug. Voor nu hebben we alleen deze teaser van het toestel.

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Nothing Phone (3a) Lite is onderweg: eerste informatie opgedoken
    Nothing Phone (3a) Lite is onderweg: eerste informatie opgedoken16/10/2025
    Nothing lanceert ‘Essential’: eerste stap naar persoonlijk AI-besturingssysteem
    Nothing lanceert ‘Essential’: eerste stap naar persoonlijk AI-besturingssysteem01/10/2025
    Nothing Ear (3) earbuds gepresenteerd met microfoon in case
    Nothing Ear (3) earbuds gepresenteerd met microfoon in case19/09/2025
    Nothing OS 4.0 aangekondigd met verfijnd ontwerp en vernieuwde dark mode
    Nothing OS 4.0 aangekondigd met verfijnd ontwerp en vernieuwde dark mode18/09/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp