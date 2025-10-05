Samsung brengt inmiddels geen Galaxy Note-toestellen meer uit, maar tot enkele jaren geleden was dat wel anders. De smartphonefabrikant kwam in 2012 met een opvolger voor de eerste generatie Note, de Galaxy Note II. Die Note 2 bespreken we vandaag in ‘De vergeten smartphone’.

Samsung Galaxy Note II

We schreven eerder in onze wekelijkse rubriek al over de Samsung Galaxy Note (N7000), ofwel de eerste generatie van de Galaxy Note. Daarnaast blikten we al terug op de Galaxy Note Edge en de Galaxy Note 4. Samsung wist met de eerste generatie erg goed te scoren en wist veel toestellen te verkopen. Het scherm van die telefoon was een 5,3 inch scherm, en toen werd al gesproken over een phablet, ofwel een combinatie tussen een telefoon en een tablet. Inmiddels zou een 5,3 inch scherm compact genoemd worden. De nieuwe Samsung Galaxy Note II verscheen in 2012 en kreeg een groter scherm; 5,5 inch. Dit scherm bood een resolutie van 1280 x 720 pixels en was een Super AMOLED-scherm.

Samsung leverde de Galaxy Note 2, die voorzien was van typenummer N7100, met de Exynos 4412 quad-core processor. Het toestel bood 2GB RAM en een opslagruimte van 16GB, 32GB of 64GB. De telefoon kwam op de markt met Android 4.1.1 Jelly Bean en werd geüpdatet tot en met Android 4.4.2 KitKat. Dit uiteraard voorzien van de TouchWiz-interface van het bedrijf. De camera van de Samsung Galaxy Note II was een 8 megapixel camera achterop met Full-HD 30fps filmmogelijkheid en een 1.9 megapixel front-camera. Muziekliefhebbers konden de 3,5 millimeter aansluiting gebruiken voor een headset.

Aan boord was er ondersteuning voor de S Pen, die ook weer meegeleverd werd met het toestel. Verder bood Samsung de telefoon met S Beam, waarmee je gegevens kon overdragen middels NFC en WiFi-Direct. Er was Samsung AllShare voor het streamen van content en verder WiFi, NFC en 4G ondersteuning. De telefoons van het merk boden destijds support voor Samsung Kies voor bijvoorbeeld het maken van een back-up, updaten of het synchroniseren van gegevens.

Software

Qua software waren de mogelijkheden ook verder uitgebreid. Zo zagen we op de Samsung Galaxy Note II de opties Pop-up View, Air View, Multi Window, Easy Clip en verschillende extra opties voor de camera en S Pen terug. Ook kon je handschriftherkenning gebruiken. Die extra functies worden uitgelicht in onderstaande video. Samsung scoorde flink met de Note II. In de eerste maand was het toestel al 3 miljoen keer verkocht.

De Samsung Galaxy Note II kwam op de markt met een adviesprijs van 699 euro. Geroemd werd het toestel om de S Pen en de software. Ook de accuduur werd door vele gebruikers gewaardeerd. Kritisch waren de consumenten over de prijs van de smartphone; dit omdat het toestel voor die tijd erg duur was. De smartphone was namelijk net zo duur als de iPhone 5. De telefoon kwam in de kleuren grijs, wit, bruin, roze, blauw en een rode-wijnkleur op de markt.

Samsung Galaxy Note II samengevat in 3 punten: