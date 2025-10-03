Close Menu
    zondag 11 januari
    Nieuws

    Samsung’s One UI 8.5: nog meer screenshots van andere interface

    Stefan HageDoor 1 reactie2 minuten leestijd

    Samsung werkt achter de schermen aan One UI 8.5. Eerder schreven we al dat de nieuwe softwareversie voorzien zou worden van Apple’s Liquid Glass. Nu zien we meer screenshots, waarmee we een beeld krijgen wat Samsung van plan is met de nieuwe update.

    One UI 8.5 screenshots

    Samsung heeft verschillende plannen klaarliggen voor de nieuwe skin One UI 8.5. Met de nieuwe versie zullen gebruikers verschillende wijzigingen tegenkomen. Van de week schreven we al over de aanwezigheid van Liquid Glass, zoals we dat kennen van de onlangs aangekondigde Apple iPhone 17-serie met iOS 26. Het kent enkele voorstanders, maar ook veel tegenstanders. Toch lijkt Samsung deze ideeën ook te willen meenemen in de nieuwe One UI 8.5 skin.

    One UI 8.5 screenshots 1

    Uit nieuwe screenshots komt naar voren dat Samsung werkt aan 3D-effecten voor pictogrammen. Het zou een wat subtiele update zijn van de iconen, maar zorgt ervoor dat pictogrammen eruit zien alsof ze ‘uit het scherm’ komen, al lijkt het ergens ook meer op een schaduweffect.

    One UI 8.5 2

    Een andere wijziging die gemeld wordt is meer zichtbaar. Zo zijn er bijgewerkte redesigns voor Digital Wellbeing (ofwel Digitaal Welzijn), ondersteuning voor het gesplitste scherm bij schermopname en is er een nieuwe gradiënt in de galerij-app. Dit doet dan weer denken aan Apple. Ook enkele andere systeem-apps zijn van een nieuw sausje voorzien.

    Via Sammobile, 9to5Google

