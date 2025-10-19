De vergeten telefoon: Nokia 6600 Fold

Dacht je dat Fold-modellen iets van de laatste tijd waren met bijvoorbeeld de Galaxy-toestellen? Nokia bracht in 2008 de Nokia 6600 Fold uit, een klaptelefoon die we vandaag bespreken in ‘De vergeten telefoon’. Wat was er zo bijzonder aan deze telefoon?

Nokia 6600 Fold

Komt de naam Nokia 6600 je bekend voor, en dacht je dat het toestel er anders uitzag? Dat kan zomaar kloppen. Eerder bespraken we de Nokia 6600 in onze rubriek. Dat toestel stamt uit 2003 en viel op door zijn brede ontwerp en de navigatie. Maar vijf jaar later verscheen daar de Nokia 6600 Fold. Geen smartphone, zoals je bij die naam zou denken, maar gewoon een simpelweg klaptoestel. Hoewel, we noemen het simpel, maar dat was dit toestel dan weer niet.

De Finnen hebben het toestel uitgebracht met een focus op design. De telefoon bood een spiegelende buitenkant met in het klepje een zogenaamd ‘verborgen scherm’. Door de afwerking voelde de Nokia 6600 Fold ‘massief’ aan en was het een relatief klein toestel. Het scherm in het klepje was een OLED-scherm, dat reageert op aanraking of door er op dubbel te tikken. Op het scherm kon je meldingen aflezen zoals gemiste oproepen, berichten, de batterij en de tijd en datum. Het scherm zorgde voor een futuristische uitstraling.

De Nokia 6600 Fold had een knop aan de zijkant om de klep automatisch te openen. Dit kennen we van de Nokia 6131 die vroeger is uitgebracht. Ook hiermee kon je snel het klepje openen. De Fold was een echte fashion-phone met een metalen frame. Maar wat bood de telefoon uit Finland allemaal?

Er was een 2,13 inch OLED-scherm binnenin en een OLED-scherm aan de buitenkant. De Nokia 6600 Fold bood een 2 megapixel camera, een kleine 20MB aan geheugen en een Micro-USB poort. Verder zagen we een 860 mAh batterij die je natuurlijk kon verwisselen nog destijds. Het gewicht van de telefoon kwam uit op 110 gram. Je kon navigeren met Nokia Maps.

De Nokia 6600 Fold werd vrij positief ontvangen, al was het vooral bedoeld voor degenen die een stijlvolle telefoon zochten. De camera viel wat tegen, maar het design maakte veel goed. De prijs was flink, want het 3G-toestel kostte 275 euro. Dat werd door velen gezien als veel te duur.

