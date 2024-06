De vergeten smartphone: Nokia Lumia 710

Deze week weer een mooi ‘oudje’ van Nokia. In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ gaan we terug naar het jaar 2011, toen de Nokia Lumia 710 uitgebracht werd. Wat is er te melden over dit stijlvolle toestel?

Nokia Lumia 710

Nokia was jarenlang succesvol met een groot aantal verschillende toestellen. Niet alleen met de bekende oudjes, maar ook met smartphones; voorzien van Symbian en Windows Phone. Vandaag bespreken we in deze editie van ‘De vergeten smartphone’, de Nokia Lumia 710. Deze smartphone verscheen aan het eind van 2011.

Koos je voor de Nokia Lumia 710, dan was er keuze uit twee kleuren; zwart en wit, waarbij dit gecombineerd kon worden met verschillende backcovers; zwart, wit, geel, blauw en roze. De smartphone werd geleverd met Windows Phone 7.5. Deze versie stond bekend om best wel wat vervelende bugs. Zo dook niet altijd het toetsenbord op als je deze nodig had. Daarbij kwam het toestel na de release negatief in het nieuws met een slechte batterijduur. Later werd dit met updates wel duidelijk verbeterd.

De Nokia Lumia 710 was voorzien van 3G-ondersteuning en WiFi. De smartphone bood een 3,7 inch touchscreen, voorzien van een resolutie van 800 x 480 pixels. Nokia bracht de telefoon uit met een Snapdragon S2 1.4GHz processor, samen met 512MB aan werkgeheugen en maximaal 8GB opslagruimte. Door het ontbreken van een geheugenkaartslot, was dit geheugen niet uit te breiden. De 1300 mAh batterij van de smartphone was wel verwisselbaar.

Omdat Windows Phone 7 op een andere techniek gebaseerd was dan Windows Phone 8, kon de telefoon geen update krijgen naar WP8. Om gebruikers niet geheel teleur te stellen kwam Microsoft wel met een Windows Phone 7.8 update, die verschillende functies uit Windows Phone 8 bracht. Nokia voorzag de eigen Lumia met verschillende eigen apps. Waaronder Nokia Maps voor navigeren en Nokia Music voor het online luisteren van muziek. De camera telde 5 megapixel.

Leuk detail; de Nokia Lumia 710 was samen met de Nokia 800 één van de eerste toestellen die Nokia uitbracht met Windows Phone. De prijs van de telefoon kwam uit op ongeveer 275 euro.

Nokia Lumia 720 samengevat in 3 punten