‘HMD Skyline brengt kleurrijke Nokia Lumia-toestellen terug’

We kunnen een terugkeer verwachten van de kleurrijke Nokia Lumia-toestellen. Althans, wel qua toestellen zelf, maar dan zonder Windows. De stijlvolle telefoons met een eigen ontwerp duiken nu op onder de naam HMD Skyline. Wat kunnen we verwachten?

HMD Skyline

Op internet is een foto opgedoken van de nieuwe HMD Skyline. De telefoon heeft een ontwerp die best wel bekend voorkomt. Niets minder dan de Nokia Lumia-toestellen lijken terug te komen. De Finse fabrikant zou daarbij niet de look-a-like uit willen brengen onder merknaam Nokia, maar onder het eigen merk, HMD.

Het kleurrijke ontwerp, met de bekende hoekige afwerking komt dus terug. Echter hoef je niet ‘bang’ te wezen dat ook Windows Phone weer terugkomt. De telefoon zal immers gewoon op Android draaien. Hoe de achterkant eruit ziet, en of deze de bekende cirkelvormige cameramodule krijgt van de Nokia Lumia is niet bekend.

De HMD Skyline wordt volgens de berichten voorzien van een 6,67 inch Full-HD+ scherm. Een AMOLED-paneel met een verversingssnelheid van 120Hz. De telefoon krijgt de Snapdragon 7s Gen 2 chipset, samen met 8 of 12GB aan werkgeheugen. De opslagruimte komt uit op 256GB. HMD voorziet het toestel ook van een 4900 mAh batterij met 33W lader. De camera bestaat uit drie modules, een 108 megapixel hoofdcamera, 8MP groothoeklens en nog een 2 megapixel macrolens. De front-camera zou 32 megapixel bieden.

We kunnen verder een IP67 certificering verwachten tegen waterdichtheid. Verder wordt gesproken over een vingerafdrukscanner in het scherm, een 3,5mm aansluiting voor een headset en natuurlijk NFC en Bluetooth 5.2. De prijs zou mogelijk starten bij 459 euro. Wanneer we de nieuwe telefoon officieel te zien krijgen, is nog niet bekend.