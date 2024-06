HMD Atlas gelekt: nieuwe 5G-smartphone in middensegment

HMD, het merk dat ook Nokia-toestellen uitbrengt, heeft een nieuwe telefoon in ontwikkeling. De smartphone krijgt de naam HMD Atlas, en nu zien we een beeld van de telefoon. Ook de specs komen we te weten.

HMD Atlas

De nieuwe HMD Atlas is de nieuwste smartphone die we binnenkort kunnen verwachten van HMD. De nieuwe smartphone is nu te zien op een foto,, en dankzij nieuwe informatie krijgen we te weten welke specs in het toestel zit. Volgens de bron krijgt de nieuwe HMD Atlas een Snapdragon 4 Gen 2 met 5G-ondersteuning. De telefoon komt met 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Dit geheugen kun je uitbreiden met een geheugenkaart.

HMD voorziet de nieuwe Atlas van WiFi, NFC en Bluetooth 5.1. Tevens krijgt het nieuwe toestel een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. In het 6,64 inch IPS LCD scherm zit een 16 megapixel front-camera. Het display biedt een 120Hz verversingssnelheid. De HMD Atlas krijgt een 48 megapixel hoofdcamera, bijgestaan door een 5 megapixel groothoeklens en een dieptesensor. De 5500 mAh accu krijgt QuickCharge 4.0+ ondersteuning, maar een laadsnelheid is nog niet bekend.

Naar verwachting krijgt het toestel een toestel een prijs van zo’n 240 dollar. Volgens de bron zijn meer HMD-toestellen onderweg. Zo wordt gesproken over de HMD Skyline, Xenon, Waylay, Ridge en Vibe.