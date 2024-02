HMD toont ontwerpen van nieuwe smartphones

Het is geen geheim dat HMD de ambitie heeft om eigen toestellen uit te brengen, onder de eigen naam. Nu nog maakt het merk Nokia-modellen. We zien nu beelden van de nieuwe HMD toestellen.

HMD met eigen toestellen

HMD Global heeft de rechten voor het uitbrengen van toestellen met de merknaam Nokia. Toch wil het bedrijf verder kijken dan alleen de naam Nokia. HMD wil namelijk toestellen uitbrengen onder de eigen naam. Eerder verscheen er al een render van een toestel, nu krijgen we nog beter een kijkje in de keuken.

De website van HMD is voorzien van een nieuwe lik verf. Hierbij worden visuals gebruikt, waarbij smartphones van HMD zelf te zien zijn. Interessant en direct ook opvallend, aangezien het merk nog geen eigen modellen heeft aangekondigd. Specificaties en dergelijke krijgen we dus nog niet te weten, maar op basis van deze visuals krijgen we wel een beetje een beeld met wat HMD van plan is.

We zien onder andere een smartphone met een dubbele camera, maar ook een toestel met drie camera’s. Ook zitten er modellen tussen met meer afgeronde hoeken en een 3,5 millimeter aansluiting. Wanneer we meer krijgen te horen van HMD is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk kiest de fabrikant hier het Mobile World Congress voor uit; dat vindt eind deze maand plaats in Barcelona.