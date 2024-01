Maker van Nokia-smartphones komt met eigen HMD-toestel: eerste foto

De eerste foto is verschenen van een nog onaangekondigd toestel. Dat gebeurt wel vaker, maar nu gaat het het om een toestel van een nieuw merk. HMD Global, de Finse fabrikant die Nokia-toestellen uitbrengt, komt nu in het nieuws met de nieuwe HMD N159V.

HMD N159V

Een tijdje geleden kwam in het nieuws voorbij dat de maker van Nokia-telefoons, HMD Global, eigen toestellen zou willen uitbrengen. Dit zou niet zijn als vervanger van Nokia-toestellen, maar als aanvulling erop. Het eerste teken hiervan komt nu naar buiten in een foto die is verschenen. Op beelden is de HMD N159V te zien, al is het niet bevestigd of dit de definitieve naam wordt van de telefoon.

Volgens 91mobiles, die bericht over de foto’s van het toestel, zou het gaan om een goedkope smartphone gaan. Dit is volgens de bron te herleiden naar het feit dat er gekozen is voor een vrij eenvoudige ontwerpstijl. Aan de achterkant zien we twee camera’s. Details en specificaties van de smartphone zijn nog niet bekend.

De bron meldt dat HMD twee telefoons uit zou willen brengen. In april zou deze aangekondigd moeten worden in India. Over een Europese release wordt nog niks gedeeld. Het is mogelijk dat fabrikant hiervoor het Mobile World Congress uitkiest. Dat is eind februari in Barcelona.