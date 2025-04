Samsung Galaxy A36, A26, Watch 7, OnePlus 13 en HMD Fusion krijgen update

Nieuwe updates staan klaar voor verschillende modellen. Dit is het geval voor de Galaxy A26 en Samsung Galaxy A36 die de eerste update krijgen. Daarbij is er een update voor de OnePlus 13, HMD Fusion en de Galaxy Watch 7. De details zetten we op een rij in dit artikel.

Updates voor Android-apparaten

Verschillende toestellen worden bijgewerkt met een nieuwe update. Allereerst is er de update naar Android 15 voor de HMD Fusion. Danny meldt de update aan DroidApp. Met de nieuwe update worden een reeks verbeteringen doorgevoerd voor het toestel. Voor de Samsung Galaxy Watch 7 staat eveneens een update klaar; dit is een flinke van 900MB. In de changelog wordt alleen gerept over verbeteringen in de beveiliging en stabiliteit. Na installatie is te zien dat het horloge de beveiligingsupdate van maart heeft gekregen.

Samsung Galaxy A26 en A36

De twee nieuwe smartphones uit de Galaxy A-serie van Samsung krijgen ook een nieuwe update. Dit gaat om de Samsung Galaxy A26 en Galaxy A36. Beide smartphones worden bijgewerkt met de beveiligingsupdate van april. Dit betekent dat ze voorzien zijn van de nieuwste security-patch, en daarbij ook de nieuwste patches van Samsung zelf krijgen.

Opvallend is dat de Samsung Galaxy A36 ondersteuning heeft voor zogenaamde Seamless Updates. Tijdens naadloze updates kun je de telefoon blijven gebruiken, terwijl de update wordt geïnstalleerd.

OnePlus 13

Voor de OnePlus 13 wordt eveneens een nieuwe update aangereikt. De update die ruim 980MB groot is, brengt verschillende systeem- en beveiligingsverbeteringen. De changelog van de 15.0.0.703 update spreekt over de beveiligingsupdate van maart. Daarbij is er een verbetering doorgevoerd voor het resetten van je privacy-password. Tevens belooft OnePlus verbeteringen in de prestaties en systeemstabiliteit.

De updates voor de verschillende modellen zijn vanaf nu te downloaden voor de genoemde apparaten. Je krijgt een melding op je toestel als deze beschikbaar is voor jouw toestel.

