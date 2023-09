HMD Global begint naast Nokia met eigen smartphonemerk

HMD Global is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de Nokia-smartphones. Zij brengen de Nokia-toestellen op de markt. Nu is er opmerkelijk nieuws; het bedrijf begint met het uitbrengen van smartphones onder eigen naam.

Nokia kennen we allemaal, maar lang niet iedereen is bekend met HMD Global. Toch is dat het bedrijf dat al jarenlang smartphones uitbrengt, waarbij het gebruik maakt van de naam ‘Nokia‘. Nu heeft de Finse fabrikant het nieuws gedeeld dat het toestellen uit gaat brengen onder de eigen naam HMD Global. Volgens het merk start het met Android-smartphones, waarbij het een nieuw portfolio wil creëren van het HMD-merk. Verder zal HMD rekening blijven houden met ontwerpen voor een duurzamere en betaalbare toekomst.

Overigens hoeven we geen afscheid te nemen van Nokia. HMD belooft dat het blijft werken aan nieuwe Nokia-modellen, waarbij ook samengewerkt zal worden met nieuwe partners. Wanneer de nieuwe toestellen van HMD Global zelf op de markt gebracht worden, en in welke landen, is niet bekend. Daarbij is onduidelijk op welke manier het Finse merk zich wil onderscheiden van de andere merken die we al in de telecomwinkels tegenkomen.

Jean-Francois Baril van HMD Global geeft de volgende reactie over de komst van het nieuwe merk;

I am thrilled to announce a significant milestone in HMD’s evolution – we are establishing an original HMD brand. You can expect to see a new portfolio of HMD branded mobile devices, as well as Nokia devices and collaboration with exciting new partners.

True to our values, HMD will continue to design for a more sustainable and affordable future for people. We will craft technology that is obsessed with the user experience and anticipates people’s needs.