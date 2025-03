HMD Fusion X1 is smartphone speciaal voor tieners

Tijdens het evenement aan het begin van MWC 2025 heeft HMD verschillende nieuwe apparaten onthuld. Een van de meest opvallende toestellen is de Fusion X1, die speciaal is ontworpen voor tieners en standaard wordt geleverd met het Xplora-platform voor ouderlijk toezicht.

HMD Fusion X1

Wie had gehoopt op nieuwe producten van Nokia, moeten we helaas teleurstellen. HMD heeft onder haar eigen naam verschillende toestellen uitgebracht. We zien enkele ‘simpele’ telefoons met het uiterlijk van een vertrouwde Nokia, en ook de HMD Fusion X1 komt voorbij.

De HMD Fusion X1 is grotendeels vervaardigd uit plastic en weegt 202 gram. Het toestel heeft een 6,56-inch LCD-scherm met een resolutie van 1612 x 720 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. De helderheid bedraagt standaard 480 nits en kan in boost-modus oplopen tot 600 nits. Onder de motorkap bevindt zich de Snapdragon 4 Gen 2-chipset, met keuze uit 6GB RAM en 128GB opslag of 8GB RAM en 256GB opslag. Dankzij het hybride slot kunnen gebruikers kiezen tussen twee nano-SIM-kaarten of een combinatie van een SIM-kaart en een microSD-kaart voor extra opslag.

Op het gebied van energievoorziening beschikt de Fusion X1 over een 5000 mAh batterij die 33W snelladen ondersteunt. Daarnaast zijn er een 3,5 mm audio-aansluiting en NFC-functionaliteit aanwezig.

Camera en software

Voor fotografie is de HMD Fusion X1 uitgerust met een 108 megapixel hoofdcamera, vergezeld door een 2 megapixel dieptesensor. Voor selfies en videogesprekken biedt de telefoon een 50MP camera aan de voorzijde, alleen beschikt deze niet over autofocus. Het toestel draait op Android 14 en HMD belooft twee grote OS-updates en drie jaar lang beveiligingspatches.

Ouderlijk toezicht via Xplora

Eén van de unieke kenmerken van de Fusion X1 is de integratie van het Xplora-platform, een op abonnementen gebaseerde service die ouders helpt toezicht te houden op het smartphonegebruik van hun kinderen. Xplora biedt onder andere locatietracking, waarschuwingsmeldingen, contactbeheer, app-goedkeuringen en schermtijdbeheer op afstand. Het is nog onduidelijk hoelang het gratis abonnement bij de aankoop van de telefoon geldig is. Het abonnement biedt ook continue locatietracking met intervallen van 20 seconden met veilige zone-instellingen, een SOS-noodoproepfunctie, waarschuwingen voor een bijna lege batterij en toegang op afstand voor ouders. Een School Mode-functie stelt ouders in staat om specifieke apps en functies te beperken tijdens schooluren.

Fusion accessoireplatform

De Fusion X1 ondersteunt het Fusion accessoireplatform van HMD. Dit betekent dat de telefoon beschikt over zes pinnen aan de achterkant, waarmee verschillende accessoires kunnen worden aangesloten. HMD biedt onder andere een ringlamp, een gamecontroller en een extra batterij als optionele uitbreidingen. De telefoon wordt in mei uitgebracht en kost omgerekend zo’n 279 euro.