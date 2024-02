Vodafone introduceert ‘Young’ met korting voor jongeren

Vodafone introduceert Vodafone Young. Jongeren krijgen hiermee tot 7,50 euro korting per maand op de abonnementskosten. Het is speciaal voor klanten in de leeftijdscategorie tussen de 18 en 28 jaar oud.

Vodafone Young

Vodafone wil met haar nieuwe kortingsplan ‘Vodafone Young’ de jongeren naar zich toe trekken. Ben je in de leeftijd tussen de 18 en 28 jaar, dan kun je profiteren van een korting die op kan lopen tot 7,50 euro per maand. Hoeveel korting je krijgt, is afhankelijk van het gekozen abonnement. Goed om te weten is dat de korting alleen geldt voor degenen die niet ook al korting krijgen doordat zij Ziggo-klant zijn. Klanten die Vodafone en Ziggo combineren, kunnen dus geen aanspraak maken op Vodafone Young.

Klanten die Vodafone Young gebruiken, krijgen ook de voordelen van Vodafone Priority, wat je bijvoorbeeld kunt gebruiken voor concertkaarten of uitjes die eerder voor klanten in de pre-sale gaan. De korting is 2,50 euro bij het Start M en Start XL abonnement. Bij Vodafone Red krijg je 5,00 euro korting, bij Red Unlimited is de korting 7,50 euro per maand. De prijzen vind je in bovenstaande foto.

Vodafone laat weten dat Vodafone Young afgesloten kan worden door iemand in de leeftijd 18-28. Sluit je Vodafone Young af, dan krijg je de korting tot je dertigste verjaardag. Daarna vervalt deze korting automatisch. Zakelijke abonnementen zijn uitgesloten, daarnaast geldt de korting alleen voor degenen die hun Vodafone-abonnement verlengen of een nieuw abonnement afsluiten. Alle informatie vind je op de website van Vodafone.

Eerder deze maand presenteerde KPN nieuwe abonnementen.