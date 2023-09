Vodafone introduceert gezondheidsapp voor particuliere klanten

Vodafone introduceert een gezondheidsapp voor particuliere klanten. De app, genaamd Health-e, biedt toegang tot medisch, mentaal en welzijnsadvies. Gebruikers kunnen via de app een consult plannen met een onlinehuisarts, diëtist of coach die mentale ondersteuning biedt.

Gezondheidsapp van Vodafone

Vodafone beweert dat de app een laagdrempelige manier vormt om online consulten te plannen. Klanten kunnen overdag binnen twee uur een belafspraak met een online huisarts plannen. Een videoconsult kan ingepland worden voor op een later moment. Daarnaast moet het mogelijk zijn om 24 uur per dag advies in te winnen bij een online huisarts.

Het telecombedrijf schrijft dat de app geen vervanging is voor een bezoek aan de huisarts. De applicatie moet dienen als aanvulling. “De focus ligt op leefstijl, preventie en het beantwoorden van zorgvragen waarvoor een bezoek aan de eigen huisarts wellicht niet noodzakelijk is”, aldus Vodafone. De app is dan ook niet bedoeld voor chronische aandoeningen of in het geval van spoedeisende zaken.

De app is ontwikkeld in samenwerking met het bedrijf Teladoc Health, dat al zorg op afstand aanbiedt. Met de “professionele symptomenchecker”, kunnen gebruikers zelf een antwoord vinden op hun gezondheidsvragen. Vodafone stelt dat de nieuwste technieken en inzichten worden gebruikt om op basis van de door de app gestelde vragen en verkregen antwoorden betrouwbare adviezen te geven. Tevens kan de symptomenchecker gebruikt worden om al dan niet direct een consult in te plannen met de online huisarts.

Als eerst is de app beschikbaar voor particuliere klanten van Vodafone. Indien je geïnteresseerd bent, dien je Health-e toe te voegen aan je abonnement. Er kan gekozen worden uit drie abonnementsvormen: Basic, Extra en Top. Eerstgenoemde bevat enkel de mogelijkheid om 24 uur per dag adviezen te krijgen van een online dokter, en de symptomenchecker. Het Extra-pakket bevat alle functies van de app, met drie jaarlijkse consulten per jaar inbegrepen. Bij het Top-abonnement zijn dat er acht. Voor het Basis abonnement betaal je 8,00 euro per maand, voor Extra en Top betaal je respectievelijk 13 en 23 euro per maand. De eerste maand is gratis en eventueel kun je aanvullende consulten bijkopen via de app.

Volgens de provider is het de bedoeling dat Health-e uiteindelijk ook als losstaande dienst beschikbaar komt.