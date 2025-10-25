DroidApp Oplaadgids: alles over snelladen, kabels en opladers

Stekker erin en laden maar. Je telefoon opladen is niet het meest spannende wat er is. Toch zijn er de nodige technieken en technologieën. We vertellen je er alles in de DroidApp Oplaadgids.



Alles over opladen

Snelladen, quick charge, USB PD, QI2… allemaal termen die je voorbij kunt zien komen in de zoektocht naar een (nieuwe) smartphone. Fabrikanten stoppen hun telefoons vol met de nodige technieken en technologieën, maar wat houden ze in? Wat kun je ermee? En wat betekenen alle termen rondom opladen? DroidApp zet het op een rij in onze handige Oplaadgids, met alle informatie over het opladen van je telefoon.

Vroeger was het een wirwar aan aansluitingen, kabels en opladers. Zo had een Sony Ericsson weer een andere aansluiting dan een Nokia, en zat er ook nog verschil tussen de verschillende toestellen van Nokia. Even je kabel uitlenen aan een vriend of collega was hierbij lang niet vanzelfsprekend. Vandaag de dag is het anders. In de afgelopen jaren werden Micro-USB en USB-C meer de standaard, vandaag is USB-C, voluit USB Type-C, de gangbare aansluiting voor apparatuur. Mede door beslissingen die door de EU zijn genomen, kan je nieuwe apparaten nu met dezelfde kabel opladen. Ook in auto’s vind je nu vaak deze aansluitpoorten. Een stuk handiger dan hoe dit jaren geleden ging. Maar je kunt ook nog draadloos laden.

USB-C dus, dat is helder. Maar wist je dat er nog een hoop verschil kan zitten in oplaadtechnieken die je kunt gebruiken?

Standaard USB-laden

Het is de meest bekende vorm van opladen: gewoon standaard laden met USB. Heel vaak zien we dat niet meer, zeker niet bij de duurdere toestellen. De laadsnelheid ligt laag, net als de temperatuur ontwikkeling van je toestel. Soms kan het zijn dat je deze techniek toch gebruikt bijvoorbeeld als je een oudere auto rijdt met ingebouwde USB poort. Je laadt dan eigenlijk altijd met maximaal 5 volt en 2 ampère.

USB Power Delivery (ofwel USB-PD)

USB Power Delivery is ook wel bekend onder de afkorting USB-PD. Het is een universe oplaadstandaard dat werkt via USB-C. Het doel ervan is om één protocol te bieden waarmee ieder apparaat veilig en op de meest efficiënte manier opgeladen kan worden. De oplader zorgt voor meerdere spanningsprofielen, waarbij het apparaat kan kiezen welke het kan gebruiken om op de meest efficiënte het apparaat op te laden.

Van USB-PD zijn er meerdere ‘generaties’. Zo is in de afgelopen jaren zowel de spanning als de maximale laadkracht toegenomen. De meest gangbare USB-PD versie die we vandaag de dag zien is voornamelijk USB-PD PPS, wat staat voor Programmable Power Supply. Deze kan in hele kleine stapjes spanning leveren, wat ideaal is voor het snelladen van smartphones.

Waar de PPS uitbreiding op de PD standaard ervoor moet zorgen dat jij veilig je toestel kunt opladen en blijven gebruiken tijdens het laden. PPS optimaliseert namelijk de laadefficientie tijdens je laadsessie en zorgt tegelijkertijd voor een lagere thermische belasting op je apparaat, oftewel minder warmte ontwikkeling.

USB-PD wordt gezien als een veilige manier van opladen, dat flexibel is en ook hoge laadsnelheden aan kan. Het grootste voordeel is dat het universeel is, dus niet alleen je smartphone snel kunt opladen, maar bijvoorbeeld ook je powerbank of laptop, als deze ondersteuning biedt voor USB-PD. Om dit te gebruiken dient ook de USB-kabel deze hoge laadsnelheid te ondersteunen.

Power Delivery levert standaard maximaal 100 watt snelladen, bij 20 volt en 5 ampere. Maar met EPR is het maximale vermogen verhoogd tot 240 W (48 V/5 A). EPR staat voor Extended Power Range. Dit maakt dat je met USB PD EPR apparaten met hoog stroomverbruik kunt opladen en gebruiken, zoals laptops en monitoren.

Quick Charge

Qualcomm is bekend van de Snapdragon-chipsets. Qualcomm heeft een eigen oplaadprotocol genaamd Quick Charge. Deze is er in verschillende versies en wordt door veel fabrikanten ingezet. Quick Charge 4 en hoger is ook compatibel met USB-PD.

Wel opvallend is dat Qualcomm bij Quick Charge 3 en 4 koos voor een eigen implementatie van het PPS protocol genaamd INOV ****(Intelligent Negotiation for Optimum Voltage). INOV zorgt voor een dynamische aanpassing van de spanning in stappen van 20 mV, voor optimale efficiëntie en lagere warmteproductie. Eigenlijk wat USB PD-PPS ook tracht te bereiken. Vanaf QuickCharge 5.0 houdt Qualcomm zich ook aan de PPS standaard.

Nog meer snelladen

Fabrikanten hebben ook soms nog hun eigen laadprotocol en daarbij horende naam. OnePlus gebruikt net als Oppo SuperVOOC, eerder ook wel bekend als Warp Charge. Xiaomi gebruikt de term HyperCharge en zo zijn er nog een aantal benamingen. Het nadeel hiervan is dat het vaak alleen werkt met toestellen van de fabrikant zelf, en daarbij ook nog een specifieke oplader van het merk.

Qi en Qi2

Draadloos laden wordt aangeduid met Qi. Jaren geleden werd deze manier van draadloos laden in verschillende toestellen gestopt. Het is een vorm van inductief laden en laadt officieel tot 15W. Je vindt het terug in verschillende auto’s, maar ook in bijvoorbeeld draadloos laden-accessoires van bijvoorbeeld IKEA. Een nadeel is dat het apparaat goed op de spoel moet liggen, anders gebeurt er niet veel.

Qi2 is de opvolger van Qi en gaan we nu steeds vaker zien. Het werkt met magneten, waarbij de magnetische uitlijning ervoor zorgt dat zowel de telefoon als de spoel van de oplader perfect op elkaar liggen. Dit zorgt voor minder warmteontwikkeling en energieverlies.

Het laden met het gebruik van een metalen ring kennen we al van Apple met MagSafe op de iPhone, maar ook Google is nu aan boord van deze trein. PixelSnap, dat we terugzien op de Pixel 10-serie, is hetzelfde als Qi2 laden, waarbij je gebruik kunt maken van verschillende accessoires. MagSafe is overigens wel weer net wat anders dan Qi2.

Qi2 kan in de toekomst waarschijnlijk ook overweg met hogere snelheden dan 15W.

Verschil tussen bedraad of draadloos

Draadloos laden kan handig zijn, maar het is wel minder efficiënt dan met de kabel laden. Doordat inductief laden veel laadverlies kent in de vorm van warmte ontwikkeling is de techniek nog altijd beperkt qua laadvermogen. Bedraad laden neemt beduidend minder tijd in beslag en is ook energiezuiniger. Bovendien is er ook een stukje gebruiksgemak want met draadloos laden kan je vaak je apparaat niet gebruiken.

Daarbij is het goed om te weten dat een hele hoge oplaadsnelheid vaak indrukwekkend klinkt, want wie wil nou niet zijn telefoon opladen met 100W. Maar in de praktijk gebruikt je telefoon maar een beperkte tijd dat maximale vermogen, daarna zakt de laadsnelheid af; net als bij een elektrische auto.

Is snelladen schadelijk?

Sneller laden kan ook invloed hebben op de levensduur van je accu. Hoewel de telefoons van tegenwoordig hier steeds meer beveiligingen voor hebben, kan dit nog steeds voor meer slijtage zorgen van de batterij. Doordat er met hoog vermogen wordt geladen, zorgt dit voor meer warmte en stress op de cellen. Dit is iets waar zogenaamde lithium-ion accu’s niet goed tegenkunnen. Dat zorgt er dan voor dat de batterij capaciteit verliest. Echter zou volgens bronnen snelladen minder schadelijk zijn dan steeds je telefoon tot 100 procent laden. Tussen de 20 en 80 procent opladen wordt aangeraden om de gezondheid van de batterij in de beste conditie te houden.

Kabels

Of een toestel écht het maximale vermogen krijgt hangt niet alleen van de oplader af, maar ook van de kabel (en van het toestel zelf). De lader en het apparaat bepalen samen de maximumstroom/-spanning binnen de laadprofielen die de lader aanbiedt. De kabel geeft in dit proces alleen aan of dit veilig kan gebeuren. Weten de drie onderdelen er samen uit te komen dan wordt het afgesproken vermogen gehanteerd.

Voor snelladen boven de 60W heb je een goede USB-C kabel nodig die 5A/e-marked is. Ondersteunt je toestel bijvoorbeeld niet 100 watt, dan volstaat een kabel die tot 3A kan leveren omdat je daarmee maximaal met 60 watt kunt laden. Voor vermogens boven 100 W is een zogenaamde EPR-kabel nodig. Deze ondersteunt hogere spanningen (28 V, 36 V, 48 V bij maximaal 5 A) en heeft extra veiligheidsmaatregelen zoals betere isolatie en materiaalgebruik.

Bij het gebruik van goedkopere laadkabels kan dit voor problemen zorgen bij het snelle opladen van je toestel. Bijvoorbeeld als kabels claimen een e-marker te hebben en dat niet hebben zal je merken dat het laden langzamer verloopt. Door het samenspel tussen toestel, lader en kabel kan je vaak nog wel tot maximaal 3A laden (60 watt). Ook kan er dunnere kabel gebruikt zijn waardoor de weerstand op de kabel hoger is, je telefoon zal dan een lager vermogen vragen aan de adapter.

